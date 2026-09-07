Guida ubriaco con una bimba di tre anni a bordo, poi fugge a piedi sulla Statale: arrestato 35enne a Mezzzano

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Alfonsine ha portato all’arresto in flagranza di un cittadino straniero di 35 anni lungo le strade del ravennate. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato contestualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata di emergenza giunta al 112 di Bologna e poi inoltrata alla Centrale Operativa di Ravenna. A chiedere aiuto è stata una donna, avvisata dalla madre che si trovava bloccata a bordo di un’autovettura insieme alla nipote di appena tre anni. La passeggera era terrorizzata dalle manovre pericolose del conducente, compagno della figlia, che mostrava evidenti segni di alterazione dovuti all’abuso di sostanze alcoliche.

Grazie alle procedure d’emergenza per la geolocalizzazione dello smartphone, i militari sono riusciti a individuare il veicolo nella zona di Mezzano. Una pattuglia della Stazione di Alfonsine ha raggiunto e fermato l’automobile, riscontrando immediatamente i sintomi dello stato di ebbrezza nel guidatore.

Accortosi dell’imminente controllo con l’etilometro, il 35enne ha improvvisamente abbandonato il mezzo dandosi alla fuga a piedi lungo la strada Statale. La sua corsa improvvisa in mezzo alle corsie di marcia ha costretto gli automobilisti di passaggio a brusche frenate e manovre d’emergenza per evitare l’impatto, generando un grave pericolo per la circolazione.

Per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’arteria stradale è giunto sul posto anche il personale della Sezione Radiomobile. L’uomo è stato rintracciato e bloccato poco distante dai Carabinieri della Stazione di Savarna, ai quali ha opposto una violenta resistenza fisica, proseguita anche all’interno degli uffici dell’Arma.