Il faentino Paolo Caroli alla guida di Federcartolai: eletto Presidente Nazionale fino al 2031

Cambio al vertice per Federcartolai nazionale. Nel corso del Consiglio Direttivo svoltosi il 30 agosto a Faenza, il faentino Paolo Caroli è stato eletto all’unanimità nuovo presidente della categoria. Caroli guiderà l’organizzazione insieme al nuovo gruppo dirigenziale per il mandato che si concluderà nel 2031, raccogliendo il testimone di Medardo Montaguti, giunto al termine del suo secondo quinquennio.

In apertura della seduta, il presidente uscente ha tracciato il bilancio di un decennio alla guida della struttura. L’insediamento del neopresidente è stato accompagnato anche dagli auguri di buon lavoro inviati dalla Presidenza e dalla Giunta di Confcommercio Ascom Faenza.

La nuova squadra di governo affiancherà Caroli garantendo una rappresentanza articolata su tutto il territorio nazionale. La carica di vicepresidente vicario è stata affidata a Luigi Sibilla (Imperia), affiancato dai vicepresidenti Medardo Montaguti (Bologna) e Alfredo Scotti (Milano).

La Giunta esecutiva vedrà la partecipazione di Gavino Ligios (Sassari), Luca Ravagni (Pisa), Cristian Botti (Bergamo) e Dante Giuseppe Pieroni (Lucca). Il Consiglio Direttivo si completa con i consiglieri Luigi Doano (Asti), Nello Botteon (Treviso), Antonio Cascavilla (Milano), Raffaele Gambardella (Milano), Liliana Trobia (Bologna) e Francesco Manna (Napoli). Definiti anche gli organi di garanzia, con il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Rocco Billeci, Giovanni Pantanella e Giuseppe Morselli, e il Collegio dei Probiviri formato da Piero Bettini, Sergio Bianchi ed Enrico Ore.

Nel suo discorso d’insediamento, Paolo Caroli ha tracciato le priorità programmatiche per i prossimi cinque anni, annunciando la creazione di una squadra operativa permanente dotata di deleghe specifiche per la gestione ordinaria.