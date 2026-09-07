Porto di Ravenna, 1,09 milioni dalla Regione Emilia Romagna per il progetto SINAPSI di Altmann Sapir su intelligenza artificiale e logistica

Il terminal di Ravenna punta a fare un salto di qualità nella gestione dei flussi logistici attraverso l’intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo di SINAPSI, il progetto di ricerca e sviluppo presentato da Altmann Sapir Intermodal Autoterminal, che prevede un investimento complessivo di 25,4 milioni di euro e che sarà sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 1,09 milioni di euro.

L’obiettivo è sviluppare un sistema cognitivo basato su intelligenza artificiale e Digital Twin, capace di coordinare e ottimizzare in tempo reale i flussi della logistica automotive. Il terminal ravennate sarà il contesto pilota nel quale sperimentare la tecnologia, con l’ambizione di realizzare una soluzione successivamente scalabile e replicabile anche in altri nodi logistici del gruppo e in contesti analoghi.

Il progetto nasce dalla necessità di superare alcuni dei limiti dei tradizionali sistemi di gestione della logistica intermodale, caratterizzati da una pianificazione prevalentemente statica e da una non completa integrazione tra i diversi vettori. SINAPSI punta invece a mettere in relazione strada, ferrovia e mare, elaborando in tempo reale i dati provenienti da fonti differenti per supportare le decisioni operative.

La tecnologia dovrà consentire di simulare scenari complessi, prevedere possibili criticità e individuare le modalità più efficienti per organizzare i flussi. Tra le attività previste ci sono l’analisi dei processi logistici, lo sviluppo di modelli predittivi e algoritmi di ottimizzazione, la realizzazione del Digital Twin del terminal e l’integrazione delle diverse componenti in un’unica piattaforma software.

Il sistema sarà poi validato attraverso un prototipo funzionale in ambiente operativo rappresentativo. Tra i risultati attesi ci sono una maggiore efficienza dei nodi logistici, la riduzione dei tempi di movimentazione e un migliore utilizzo delle risorse. L’ottimizzazione dei flussi dovrebbe inoltre contribuire a ridurre movimentazioni non necessarie, consumi energetici ed emissioni legate alle attività di trasporto.

Il progetto ravennate rientra in un pacchetto regionale più ampio che coinvolge sei aziende e gruppi internazionali per sette programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione. Complessivamente la Regione metterà a disposizione quasi 10 milioni di euro, a fronte di investimenti superiori a 108 milioni e di oltre 150 nuove assunzioni previste.

Per Ravenna, il progetto significa soprattutto portare la ricerca applicata direttamente dentro uno dei nodi strategici della propria economia: la logistica e la filiera automotive. L’obiettivo di SINAPSI è infatti trasformare il terminal in un laboratorio per una gestione più integrata, predittiva e sostenibile dei flussi.

“Questo nuovo pacchetto di investimenti sostenuto dalla nostra legge regionale- spiegano de Pascale e Colla– è uno degli strumenti più efficaci per l’attrattività e il radicamento delle imprese in Emilia-Romagna. Parliamo di realtà produttive che hanno scelto di investire qui perché trovano un ecosistema solido: università, centri di ricerca, tecnopoli, competenze, filiere forti e una Regione che accompagna gli investimenti con strumenti seri e veloci. È così che trasformiamo la ricerca in prodotto, il prodotto in fabbrica e la fabbrica in lavoro qualificato e sostenibile. Questa è la direzione che vogliamo continuare a percorrere: sostenere chi innova ad affrontare le grandi sfide della transizione digitale ed ecologica, creando occupazione di qualità e rafforzando la competitività del nostro sistema economico a livello nazionale ed europeo. Continueremo su questa strada, perché quando sosteniamo la buona impresa, investiamo sul futuro di tutta l’Emilia-Romagna”.

Gli altri progetti finanziati

Quello di Ravenna è uno dei sette programmi approvati dalla Regione. A Bologna, Dinova svilupperà una piattaforma di Agentic process management e decision intelligence basata su architetture multi-agente di AI generativa, con un investimento di 3,14 milioni e un contributo regionale di 1,26 milioni.

A Reggio Emilia, E80 Group investirà 32,4 milioni nell’automazione del picking, della movimentazione e della pallettizzazione attraverso robot, sistemi di percezione avanzata e veicoli autonomi; il contributo regionale sarà di 1,7 milioni.

A Ferrara, Hypertec Solution realizzerà un doppio intervento da complessivi 3,59 milioni per lo sviluppo di una power-unit ibrida destinata alle motociclette di fascia medio-alta, con un contributo di 1,08 milioni. Sempre nel Ferrarese, a Cento, Vm Motori investirà 24,1 milioni nello sviluppo di una nuova generazione di powerpack multifuel e H2 ready per la generazione stazionaria, con un contributo regionale di 1,88 milioni.

Infine, a Cesena, Technogym svilupperà il progetto AI-HEALTHNESS, dedicato all’integrazione dell’intelligenza artificiale avanzata, degli analytics e del training personalizzato nelle attrezzature fitness connesse. L’investimento previsto è di 19,5 milioni, con un contributo regionale di 2,68 milioni, il più alto del bando.