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Pubblica Assistenza di Russi, tre iniziative a settembre: aperto il corso soccorritori e spazio alla prevenzione cardiovascolare
La Pubblica Assistenza Città di Russi ha promosso un ricco programma di appuntamenti rivolti alla cittadinanza, articolato su tre momenti chiave che spaziano dal reclutamento di nuovi volontari per i servizi sanitari alle iniziative dedicate alla sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale per il cuore.
Il tassello centrale del programma è rappresentato dal Corso Base 2026 per Soccorritore Volontario, un percorso totalmente gratuito aperto a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del soccorso e acquisire le competenze fondamentali di primo intervento. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì sera dalle 20, dal 28 settembre al 2 dicembre. Per illustrare nel dettaglio le attività dell’associazione e il programma delle lezioni, la Pubblica Assistenza ha organizzato una serata di presentazione fissata per mercoledì 23 settembre alle 20, presso la sede di Piazza Farini 37.
Accanto alla formazione dei futuri soccorritori, la Pubblica Assistenza propone due eventi mirati a promuovere stili di vita sani e il benessere cardiovascolare. Si parte domenica 27 settembre con la “Camminata per il cuore”, manifestazione ludico-motoria aperta a tutti e realizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Lamone e il Nucleo Volontari Protezione Civile di Russi. I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari rispettivamente di 4 e 8 chilometri, con ritrovo e iscrizioni a partire dalle ore 8 in Piazza Farini. Nel corso della mattinata, i volontari dell’associazione allestiranno postazioni dedicate al controllo della pressione arteriosa e terranno esercitazioni pratiche aperte al pubblico sulle manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore.
Il ciclo di appuntamenti si concluderà martedì 29 settembre alle ore 18.30 presso il Centro Sociale Porta Nova di via Aldo Moro 2. La struttura ospiterà un incontro pubblico di approfondimento curato dal dottor Augusto Graziani dal titolo “La prevenzione delle malattie cardiovascolari”, organizzato in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Porta Nova per fare il punto sui controlli periodici e sulle buone pratiche quotidiane a tutela della salute.
Per ricevere ulteriori dettagli sulle iniziative e per procedere all’iscrizione al corso soccorritori è possibile contattare gli uffici della Pubblica Assistenza Città di Russi al numero 0544 583332 oppure inviare una mail all’indirizzo info@parussi.it.