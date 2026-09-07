Pubblica Assistenza di Russi, tre iniziative a settembre: aperto il corso soccorritori e spazio alla prevenzione cardiovascolare

Il tassello centrale del programma è rappresentato dal Corso Base 2026 per Soccorritore Volontario , un percorso totalmente gratuito aperto a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del soccorso e acquisire le competenze fondamentali di primo intervento. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì sera dalle 20, dal 28 settembre al 2 dicembre. Per illustrare nel dettaglio le attività dell’associazione e il programma delle lezioni, la Pubblica Assistenza ha organizzato una serata di presentazione fissata per mercoledì 23 settembre alle 20, presso la sede di Piazza Farini 37.

Accanto alla formazione dei futuri soccorritori, la Pubblica Assistenza propone due eventi mirati a promuovere stili di vita sani e il benessere cardiovascolare. Si parte domenica 27 settembre con la “Camminata per il cuore”, manifestazione ludico-motoria aperta a tutti e realizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Lamone e il Nucleo Volontari Protezione Civile di Russi. I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari rispettivamente di 4 e 8 chilometri, con ritrovo e iscrizioni a partire dalle ore 8 in Piazza Farini. Nel corso della mattinata, i volontari dell’associazione allestiranno postazioni dedicate al controllo della pressione arteriosa e terranno esercitazioni pratiche aperte al pubblico sulle manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore.