Ravenna, Casa Melandri cerca un gestore: pubblicato il bando per la concessione di nove anni
Il Comune di Ravenna ha aperto l’asta pubblica per affidare in concessione d’uso Casa Melandri, il complesso di via Ponte Marino 2 che comprende la sala conferenze Pier Paolo D’Attorre. L’obiettivo è recuperare e rifunzionalizzare l’immobile, affidandone la gestione per attività prevalentemente didattiche e culturali.
Casa Melandri ha una superficie complessiva di 869 metri quadrati, distribuiti tra piano terra, primo e secondo piano. La concessione avrà una durata di nove anni a partire dalla stipula del contratto, mentre il canone annuale posto a base d’asta è di 9mila euro, oltre alle eventuali imposte previste dalla legge.
Gli interventi necessari per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’immobile saranno interamente a carico del concessionario. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara possono partecipare ditte individuali, società, fondazioni ed enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Per partecipare è obbligatorio effettuare il sopralluogo.
Le offerte dovranno arrivare entro le 12.30 del 16 ottobre al Comune di Ravenna, Ufficio Archivio e Protocollo, in piazza del Popolo 1. La prima seduta pubblica dell’asta è fissata per il 19 ottobre alle 9, negli uffici del servizio Patrimonio di via Beatrice Alighieri 14/a.