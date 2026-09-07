Ravenna, Casa Melandri cerca un gestore: pubblicato il bando per la concessione di nove anni

Il Comune di Ravenna ha aperto l’asta pubblica per affidare in concessione d’uso Casa Melandri, il complesso di via Ponte Marino 2 che comprende la sala conferenze Pier Paolo D’Attorre. L’obiettivo è recuperare e rifunzionalizzare l’immobile, affidandone la gestione per attività prevalentemente didattiche e culturali.