Ravenna, riaperte via Mariani, Gordini e Gardini: dal 15 settembre i transiti dei bus passeranno da 273 a 116 al giorno

L’intervento, lungo complessivamente 360 metri e dal valore di 400mila euro, era iniziato l’8 giugno e ha riguardato il rifacimento della pavimentazione. I lavori hanno previsto lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli elementi esistenti, dopo il consolidamento dello strato di fondazione, con l’obiettivo di riportare la strada alle condizioni originarie.

“La pavimentazione – dichiara Massimo Cameliani, assessore a Lavori pubblici e Mobilità – è stata riportata alle sue condizioni originarie, restituendo qualità e decoro a un asse importante del centro storico e rendendo più sicure le strade interessate. Si tratta di un intervento significativo anche nell’ottica della riqualificazione e della maggiore vivibilità di questa parte della città. Proprio per preservare nel tempo la qualità del lavoro realizzato e ridurre l’impatto del traffico nel cuore del centro storico, come avevamo già anticipato abbiamo previsto anche una riorganizzazione del passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale. Con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale di Start Romagna, il 15 settembre, i transiti diminuiranno del 57%, passando da 273 a 116 al giorno. I collegamenti saranno inoltre effettuati con mezzi da 8 metri, quindi di dimensioni più contenute, elettrici o a metano. Solo per il trasporto scolastico, i cui passaggi sono concentrati tra le 7 e le 8 e tra le 13 e le 14, saranno utilizzati mezzi da 12 metri. È una scelta che ci consente di continuare a garantire il servizio, conciliandolo maggiormente con la tutela degli spazi riqualificati, il decoro urbano e la qualità della vita nel centro storico”.