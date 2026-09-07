Rotta verso Trieste con la “Go to Barcolana da Ravenna”: al via le iscrizioni per la sesta edizione del Trofeo Gruppo Hera

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sesta edizione della “Go to Barcolana da Ravenna – Trofeo Gruppo Hera”, la regata di avvicinamento che giovedì 8 ottobre 2026 vedrà decine di imbarcazioni salpare da Marina di Ravenna per raggiungere il Golfo di Trieste. L’evento, diventato un tassello fondamentale per la flotta dell’Alto e Medio Adriatico, rappresenta uno dei principali appuntamenti collaterali della celebre Barcolana, la regata più grande del mondo giunta alla sua 58ª edizione e in programma dal 2 all’11 ottobre. La manifestazione nasce dalla stretta collaborazione tra il Circolo Velico Ravennate (CVR) e la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), mantenendo al suo fianco la partnership strategica con la multiutility Hera.

La presentazione ufficiale dell’evento, alla presenza dei vertici di SVBG, Hera Comm e CVR, è stata preceduta da un’iniziativa a forte impronta ecologica che ha visto gli atleti delle squadre giovanili impegnati nella pulizia dai rifiuti della pineta e del Parco Marittimo di Marina di Ravenna. L’attenzione all’ambiente si riflette anche nel prestigioso “Trofeo Gruppo Hera”, un premio challenge perpetuo realizzato nell’ambito del progetto SCART con materiali di recupero da una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. La coppa verrà consegnata al primo classificato sabato 10 ottobre nella sede della Camera di Commercio di Trieste, mentre tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara dedicato con abbigliamento brandizzato.

La partenza delle imbarcazioni è fissata per le 14 dell’8 ottobre specchio d’acqua antistante Marina di Ravenna. Gli equipaggi si confronteranno lungo un percorso di 95 miglia nautiche (circa 176 chilometri) coordinato secondo i compensi della classe ORC, per una competizione aperta a tutte le barche di lunghezza superiore agli 8,46 metri. L’iscrizione alla regata assegnerà un numero di mascone unico valevole sia per la prova di avvicinamento sia per la grande festa finale di domenica 11 ottobre nel bacino triestino. Tra le novità di quest’anno figura una speciale agevolazione sulla quota di partecipazione riservata agli armatori clienti del Gruppo Hera.