Scacchi, la ravennate Valentina Paglialonga conquista il secondo posto ai Campionati Italiani Under 12
Un secondo posto che premia il percorso di una giovane scacchista ravennate. Valentina Paglialonga, tesserata con il Circolo Scacchi di Forlì, ha chiuso al secondo posto i Campionati Italiani Giovanili Under 18, disputati a Cagliari, nella categoria Under 12 femminile.
La giovane atleta ha concluso il torneo con 7,5 punti su 9, confermandosi tra le protagoniste della competizione. Un risultato di rilievo per Valentina, che arriva ai Campionati italiani dopo aver conquistato il titolo di campionessa regionale, e che testimonia il buon momento della giovane scacchista.
Nel corso delle nove partite Valentina ha mostrato una buona solidità tecnica e particolare attenzione nella gestione delle fasi finali delle partite, riuscendo a mantenersi nelle posizioni di vertice fino alla conclusione del torneo.
I Campionati Italiani Giovanili si sono svolti all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre, giornata dedicata alle premiazioni.
Per la giovane ravennate arriva così una medaglia d’argento nazionale che va ad aggiungersi al titolo regionale e rappresenta un altro passo nel suo percorso nel mondo degli scacchi.