Terminata la prima edizione dell’Oktoberfest a Pinarella: numeri da record e fondi per la solidarietà

Oltre trentamila presenze complessive nell’arco di dieci giornate, con una media costante superiore alle 2.500 persone ogni sera. Si chiude con numeri rilevanti la prima edizione dell’Oktoberfest Pinarella di Cervia, manifestazione che dal 28 agosto al 6 settembre ha trasformato viale Tritone in uno dei principali poli di attrazione della costa romagnola nel finale di stagione estiva.

Il villaggio allestito attorno al locale Full Moon ha richiamato residenti e turisti proponendo una formula integrata tra concerti d’intrattenimento, gastronomia tipica bavarese, selezioni di birra, aree street market e attrazioni per famiglie.

La rassegna ha visto alternarsi sul palco diverse realtà del panorama musicale italiano, tra cui Modena City Ramblers, Punkreas, Gem Boy, Paolo Noise e Pippo Palmieri dello Zoo di 105, Ruggero dei Timidi, Tonino Carotone, Brusco, Statuto e la formazione dei Moka Club a chiusura della serata conclusiva.

«È stato un successo ben oltre le nostre aspettative – evidenziano Alessandro Vinci e Andrea Alici, titolari del Full Moon e promotori dell’iniziativa –. Vedere ogni sera così tante persone, famiglie e giovani riempire viale Tritone ci ha ripagato di mesi di lavoro. Non solo Pinarella, ma l’intera Romagna ha risposto con un entusiasmo straordinario».

I promotori guardano ora alla continuità dell’evento, pensato fin dall’inizio come un format di lungo periodo per il territorio. «Abbiamo ricevuto riscontri positivi e indicazioni utili per affinare l’organizzazione – proseguono Vinci e Alici –. Lavoreremo per rendere l’Oktoberfest ancora più strutturato, mantenendo una dimensione accessibile, inclusiva e attenta al contesto locale».