Arrivano multe salate per le tintolavanderie che utilizzano a sproposito il termine ‘green’

La nuova disciplina, in vigore dal 27 settembre, non vieta di parlare di sostenibilità, ma impone che ogni affermazione sia chiara, circoscritta e sostenuta da prove adeguate

Dal 27 settembre arrivano le multe per i claim delle tintolavanderie che utilizzano impropriamente il termine ‘green’, giudicato ingannevole per il consumatore. Il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, numero 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825, modifica il Codice del consumo ha infatti introdotto regole più severe contro il greenwashing. La novità interessa direttamente le tintolavanderie, un settore nel quale espressioni come ‘lavaggio ecologico’, ‘lavanderia green’ o ‘rispettoso dell’ambiente’ sono utilizzate da tempo. La nuova disciplina non vieta di parlare di sostenibilità, ma impone che ogni affermazione sia chiara, circoscritta e sostenuta da prove adeguate. I claim ambientali generici saranno considerati ingannevoli quando l’impresa non potrà dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente al messaggio. Se invece si comunica un vantaggio specifico, occorrerà indicare con precisione a quale processo si riferisce e conservare la documentazione che lo dimostra. L’impiego di un detergente certificato o di una macchina efficiente, per esempio, non consente automaticamente di definire ‘ecologica’ l’intera attività.

Uno dei punti più delicati riguarda le insegne con denominazioni come ‘Lavanderia Ecologica’. Il decreto include espressamente tra le possibili asserzioni ambientali anche i marchi, i nomi di marca e i nomi di società. Quando queste parole sono esposte sulla facciata, riportate sul sito o utilizzate nei profili social, svolgono una funzione commerciale e possono indurre il consumatore a ritenere che l’intera attività presenti prestazioni ambientali superiori. Non significa che ogni insegna contenente la parola ‘ecologica” diventi automaticamente illecita’. Tuttavia, dal 27 settembre, mantenerla senza una base riconosciuta o senza una specificazione chiara espone l’impresa a un rischio concreto. Il fatto che il nome sia registrato o utilizzato da molti anni non costituisce, da solo, un’esenzione. Potrà quindi essere necessario modificare l’insegna o il modo in cui la denominazione viene presentata al pubblico, anche senza cambiare la ragione sociale iscritta al Registro delle imprese.

Non scatterà una multa automatica il giorno successivo alla scadenza. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà però intervenire d’ufficio o dopo una segnalazione, chiedere le prove a supporto del claim, vietarne la prosecuzione e imporre la pubblicazione di una rettifica. Il Codice del consumo prevede per le pratiche commerciali scorrette una sanzione amministrativa da 5.000 a 10 milioni di euro, determinata in base alla gravità e alla durata della violazione e alle condizioni economiche dell’impresa. Per una piccola attività il massimo è naturalmente remoto, ma il minimo di 5.000 euro rende comunque necessario affrontare l’adeguamento con serietà. Le imprese dovrebbero quindi controllare subito insegne, vetrine, sito, profili Google, social, volantini, listini, ricevute, buste e custodie per i capi. Ogni messaggio ambientale dovrà indicare esattamente quale vantaggio viene offerto, rispetto a quale riferimento e sulla base di quali dati.