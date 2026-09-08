Bassa Romagna: torna lo sportello della facilitazione digitale a Sant’Agata sul Santerno
È ripartita a pieno regime, dopo la breve pausa nelle settimane centrali del mese di agosto, l’attività degli sportelli di facilitazione digitale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che forniscono gratuitamente supporto per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali. A partire dal mese di settembre, però, alcuni sportelli hanno modificato la loro sede abituale, per una ricollocazione definitiva o un trasferimento temporaneo dovuto a contingenze logistiche.
La novità più importante riguarda Sant’Agata sul Santerno dove lo sportello di Digitale Facile tornerà attivo dall’11 settembre, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al piano terra in municipio, che ha riaperto al pubblico da fine agosto.
-Ad Alfonsine lo sportello si è trasferito al primo piano del municipio, nella sala dei Capigruppo, ed è aperto nel consueto orario del sabato, dalle 9 alle 12.
-A Bagnacavallo lo sportello di Digitale Facile resterà al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, dopo la proficua sperimentazione avviata in estate. Gli orari e i giorni di apertura restano immutati: lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì dalle 14 alle 18.30. Attivo anche lo sportello della biblioteca di Villanova di Bagnacavallo, in piazza Lieti Pezzi, il venerdì dalle 9 alle 13.
-A Conselice, il servizio è attivo alla biblioteca Righini Ricci il lunedì dalle 9 alle 13 e da settembre ha riaperto anche a Lavezzola, presso la delegazione comunale di via Bastia 265, il mercoledì dalle 9 alle 13.
-In municipio a Cotignola lo sportello è attivo il martedì dalle 9 alle 12.30.
-Lo sportello di Fusignano è collocato alla biblioteca Piancastelli, aperto il martedì dalle 15 alle 18.
-A Lugo lo sportello di facilitazione digitale è al Tondo, in via Lumagni 32, attivo il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13. Alla delegazione comunale di Voltana, a Villa Ortolani in piazza dell’Unità, lo sportello è attivo il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.
-Al Jyl di Massa Lombarda lo sportello apre il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con un’ora di apertura mattutina in più rispetto al passato, ma senza più appuntamenti nella giornata del venerdì.
Agli sportelli, dislocati in tutto il territorio della Bassa Romagna, i cittadini possono avvalersi dell’aiuto di facilitatori per imparare i rudimenti delle tecnologie digitali: l’utilizzo di internet, dei dispositivi e dei servizi pubblici digitali, da quelli più generici (email, pec, reclami online, prenotazioni di appuntamenti) a quelli relativi a specifiche piattaforme, come l’attivazione dello Spid, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, i pagamenti online con PagoPa, la stampa di certificati anagrafici o la prenotazione della carta d’identità elettronica.
Chiunque può prenotare un appuntamento nel punto di facilitazione più comodo, contattando l’Urp del proprio Comune di residenza. È inoltre possibile prenotare un appuntamento al link https://affluences.com/it/sites/digitale-facile-unione-della-bassa-romagna
Il progetto è realizzato con la cooperativa sociale Villaggio globale e finanziato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell’ambito di «Bassa Romagna Smart», il gruppo di lavoro permanente sulla transizione digitale e i progetti innovativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.