Bassa Romagna: torna lo sportello della facilitazione digitale a Sant’Agata sul Santerno

La novità più importante riguarda Sant’Agata sul Santerno dove lo sportello di Digitale Facile tornerà attivo dall’11 settembre, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al piano terra in municipio, che ha riaperto al pubblico da fine agosto.

-Ad Alfonsine lo sportello si è trasferito al primo piano del municipio, nella sala dei Capigruppo, ed è aperto nel consueto orario del sabato, dalle 9 alle 12.

-A Bagnacavallo lo sportello di Digitale Facile resterà al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, dopo la proficua sperimentazione avviata in estate. Gli orari e i giorni di apertura restano immutati: lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì dalle 14 alle 18.30. Attivo anche lo sportello della biblioteca di Villanova di Bagnacavallo, in piazza Lieti Pezzi, il venerdì dalle 9 alle 13.

-A Conselice, il servizio è attivo alla biblioteca Righini Ricci il lunedì dalle 9 alle 13 e da settembre ha riaperto anche a Lavezzola, presso la delegazione comunale di via Bastia 265, il mercoledì dalle 9 alle 13.

-In municipio a Cotignola lo sportello è attivo il martedì dalle 9 alle 12.30.

-Lo sportello di Fusignano è collocato alla biblioteca Piancastelli, aperto il martedì dalle 15 alle 18.

-A Lugo lo sportello di facilitazione digitale è al Tondo, in via Lumagni 32, attivo il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13. Alla delegazione comunale di Voltana, a Villa Ortolani in piazza dell’Unità, lo sportello è attivo il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

-Al Jyl di Massa Lombarda lo sportello apre il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con un’ora di apertura mattutina in più rispetto al passato, ma senza più appuntamenti nella giornata del venerdì.