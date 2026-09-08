Brisighella, al via i lavori di asfaltatura su via 2 Agosto e via Stradello

Prenderanno il via lunedì 14 settembre i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale in area montana nel territorio di Brisighella. L’intervento per un’estensione complessiva di circa 450 metri e riguarderanno il rifacimento della fondazione e della superficie stradale nei tratti maggiormente deteriorati, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e preservare nel tempo il patrimonio viario comunale. L’intervento prevede la fresatura della vecchia pavimentazione, la posa delle emulsioni bituminose e dei nuovi strati di conglomerato bituminoso, la compattazione mediante rullatura e il trattamento finale della superficie. Il cantiere sarà organizzato secondo un programma di quattro giornate. Lunedì 14 settembre sono previste la preparazione e la fresatura di via 2 Agosto, mentre martedì 15 sarà posato il nuovo tappeto di asfalto. I lavori si sposteranno poi su via Stradello, dove sono previste la preparazione del fondo, le ricariche degli avvallamenti e la posa del tappeto bituminoso. Durante le lavorazioni saranno predisposte la segnaletica e le modifiche alla circolazione previste dall’ordinanza dirigenziale, al fine di consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza.

Il completamento dell’asfaltatura di via Stradello sarà effettuato nell’ambito di un ulteriore appalto, il cui avvio è previsto nelle prossime settimane.