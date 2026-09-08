DiParola Festival arriva a Ravenna: il 2 e 3 ottobre si parla di linguaggio chiaro e comunicazione accessibile

Il linguaggio può diventare uno strumento per abbattere barriere e rendere più accessibili informazioni, servizi e conoscenze. È questo il filo conduttore della quarta edizione di DiParola Festival, che per la prima volta arriva a Ravennavenerdì 2 e sabato 3 ottobre 2026 con due giornate dedicate al linguaggio chiaro e alla comunicazione accessibile.

Dopo le prime tre edizioni, che hanno coinvolto oltre 5.500 partecipanti, la prima organizzata solo online e la seconda a L’Aquila, il Festival si trasferisce in città con un programma che attraversa università, imprese, pubblica amministrazione, sanità, tecnologia e diritti. Venerdì 2 ottobre sarà il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna a ospitare i laboratori, mentre sabato 3 ottobre gli appuntamenti proseguiranno al Teatro Rasi con la conferenza.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Aprire le porte”. La chiarezza viene proposta come uno strumento per rendere permeabile il confine tra saperi, discipline e persone, creando spazi nei quali anche la complessità possa circolare. Il programma raccoglie esperienze e progetti dedicati a un uso più chiaro e consapevole del linguaggio, con l’obiettivo di favorire l’accessibilità della comunicazione e il dialogo tra competenze differenti.

La prima giornata, venerdì 2 ottobre al MAR, sarà dedicata a nove laboratori pratici, organizzati in tre turni. I temi spaziano dalla riscrittura dei regolamenti universitari alla scrittura etica nell’epoca dell’intelligenza artificiale, dal linguaggio legale e assicurativo alla comunicazione con i clienti. Tra gli argomenti anche la disinformazione di genere, la progettazione di moduli destinati a persone non italofone e la Lingua Facile.

Sabato 3 ottobre il Festival si sposterà al Teatro Rasi per una conferenza articolata su due palchi paralleli. Sul Main stage si affronteranno temi come plain language e intelligenza artificiale, neuroscienze, migrazioni e stereotipi, comunicazione pubblica e legal design. Saranno inoltre presentate esperienze di realtà come IKEA, PagoPA e LENE.

Nella Sala Mandiaye N’Diaye debutterà invece DiParola Salute, il palco dedicato alla medicina narrativa e alla comunicazione chiara e accessibile in ambito sanitario. L’Associazione Linguaggi Chiari ETS presenterà l’Osservatorio 2026 dedicato alla sanità, insieme a ComuniCARE, progetto di ricerca e intervento psicosociale sulla comunicazione tra medici e pazienti oncologiche.

Gli interventi affronteranno anche il linguaggio utilizzato per parlare della malattia, l’approccio trauma-informed care e il rapporto tra chiarezza e precisione nella comunicazione sanitaria.

DiParola è organizzato dall’Associazione Linguaggi Chiari ETS, presieduta da Valentina Di Michele, e prodotto da Officina Microtesti.

Il programma completo e i biglietti sono disponibili esclusivamente online sul sito ufficiale del Festival: www.diparolafest.it.

Per la conferenza di sabato 3 ottobre è inoltre previsto un numero limitato di posti gratuiti riservati ai residenti nel Comune di Ravenna. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@diparolafest.it.