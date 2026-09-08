Gianfranco Spadoni (LpRa): La cocciniglia minaccia i pini, serve monitoraggio preventivo delle pinete ravennati

Le pinete della Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia e Marche sono state aggredite da un parassita ‘la cocciniglia tartaruga’ che minaccia la fine di numerosi pini. La cocciniglia si sta espandendo velocemente e ha colpito anche le pinete della Maremma. Anche il nostro territorio è ricco di estensioni boschive di pini domestici che rappresentano un patrimonio paesaggistico ed ecologico. Allo stesso modo nel perimetro cittadino non esiste angolo in cui non siano presenti queste alberature che sono un simbolo storico e identitario. Alla luce di questo fenomeno che sta interessando numerose regioni e allo scopo di prevenire l’aggressione di tale parassita nelle alberature locali, sarebbe utile un monitoraggio preventivo per verificare la salute dei nostri pini. Si chiede pertanto al Sig. Sindaco se non ritenga di disporre una serie di campionature al fine di rilevare eventuali anomalie per poi dare seguito alle cure necessarie prima che possa verificarsi una strage irreversibile del nostro patrimonio ambientale. A tal proposito si chiede, inoltre, di coinvolgere la Regione e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Ispra, per pianificare eventuali attività e azioni dirette ad impedire pericoli e ridurre i fattori di rischio, oltre ad evitare l’insorgenza o l’aggravamento di danni alle alberature del nostro territorio. La prevenzione e la cura del patrimonio arboreo e paesaggistico locale ed il monitoraggio finalizzato a rilevare la presenza di parassiti sono da considerare procedure utili e indispensabili per la tutela dei nostri pini.