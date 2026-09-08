IRONMAN Emilia-Romagna, 6.500 atleti a Cervia per il weekend del triathlon

Saranno 6.500 gli atleti chiamati a sfidarsi a Cervia nel weekend del 19 e 20 settembre, quando la città ospiterà una nuova edizione di IRONMAN Emilia-Romagna, IRONMAN 70.3 Emilia-Romagna e 5150 Cervia. Tre gare su diverse distanze che porteranno sulla costa adriatica professionisti e age-group provenienti da tutto il mondo, trasformando ancora una volta Cervia in una delle principali destinazioni europee per gli sport di endurance.

La race week prenderà il via già giovedì con la Night Run, mentre venerdì sarà la volta di IRONKIDS, con iniziative dedicate alle famiglie e ai sostenitori dell’evento. Il programma agonistico inizierà sabato con l’IRONMAN Emilia-Romagna, seguito domenicadall’IRONMAN 70.3 Emilia-Romagna e dal 5150 Cervia.

L’appuntamento conferma anche quest’anno la forte dimensione internazionale del brand IRONMAN: il 70% dei partecipanti arriverà dall’estero. I 6.500 iscritti alle tre gare rappresentano inoltre atleti di età e livelli di esperienza differenti: il 56% sarà alla prima esperienza, mentre l’atleta più giovane ha 18 anni e quello più anziano 84.

Le donne rappresentano il 14% dei partecipantinell’IRONMAN e il 23% nell’IRONMAN 70.3. Nella classifica dei Paesi maggiormente rappresentati, dopo l’Italia ci sono Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda e Austria.

Le tre competizioni propongono distanze differenti. La 5150 Cervia, corrispondente al classico formato della distanza olimpica, prevede 1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa. Una distanza pensata come introduzione al triathlon sulle lunghe distanze, ma anche come possibilità per gli atleti più esperti di misurarsi su un percorso più breve e veloce.

L’IRONMAN 70.3 Emilia-Romagna prevede invece 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri di ciclismo e 21,1 chilometri di corsa, mentre l’IRONMAN Emilia-Romagna, sulla distanza completa, porta gli atleti ad affrontare 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri di ciclismo e una maratona di 42,2 chilometri.

Tutte le gare partiranno dal Mar Adriatico. Dopo la frazione di nuoto, gli atleti attraverseranno in bicicletta la campagna dell’Emilia-Romagna, prima di concludere la competizione con la corsa lungo le strade di Cervia, accompagnati dal tifo degli spettatori.

Anche quest’anno è atteso un parco di atleti professionisti di livello mondiale, con una partecipazione internazionale che porterà a Cervia alcuni dei principali triatleti della lunga distanza. La presenza di atleti di numerose nazioni contribuirà a una competizione articolata nelle tre discipline del nuoto, del ciclismo e della corsa.

Tra gli appuntamenti del weekend ci sarà anche il ritorno di Obiettivo Tricolore, il progetto fondato da Alex Zanardi per promuovere l’inclusione attraverso lo sport. Atleti con disabilità prenderanno parte alle gare insieme agli altri partecipanti, portando sul percorso le loro storie di determinazione, resilienza e passione.

La loro partecipazione si lega allo spirito IRONMAN di “Anything Is Possible”, rafforzando l’impegno dell’evento nel rendere gli sport di endurance accessibili a tutti.