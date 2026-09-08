Massa Lombarda. Trofeo Oremplast, in finale ci sono Parenti e Taddia

Luca Parenti e Leonardo Taddia si contendono il 23° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti) che martedì 8 settembre sera, dalle ore 20, manda in scena l’atto conclusivo chiamato a designare, dopo due intense settimane di sfide, il successore nell’albo d’oro di Stefano Baldoni, capace di calare un tris vincente consecutivo.

Ha regalato due semifinali davvero avvincenti, lunedì sera, la terza edizione del memorial “Oreste Pagani” (73 il numero definitivo di iscritti alla competizione), fondatore proprio della Oremplast, azienda massese da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale, e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023.

Nella parte alta del tabellone Luca Parenti (2.2, Club La Meridiana Modena), accreditato della prima testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi (assistito dal direttore di gara Roberto Medri), dopo l’affermazione nei quarti con un periodico 6-3 sul giovane forlivese Jamal Urgese (2.6, Forum Tennis Forlì), ha prevalso alla distanza sul 27enne argentino Juan Bautista Otegui (2.3, Circolo del Tennis e della Vela Messina), quarto favorito del seeding: 2-6 6-1 6-0 il punteggio con cui il 23enne emiliano, finalista due anni fa sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta Sara Errani, ha annullato le velleità del sudamericano, arrivato tra i primi 400 del ranking mondiale nel 2022.

Ancora più emozionante l’altro match, nel quale Leonardo Taddia (2.4, Fiesole Tennis), sesta testa di serie, si è imposto di misura in rimonta, al tie-break decisivo, sul pari classifica Pietro Ricci, under 18 portacolori del club organizzatore (fa parte della rosa del team di serie A1 che a fine 2025 ha conquistato uno storico scudetto), n.7 del seeding, che nel turno precedente aveva sgambettato il 2.2 imolese Enrico Baldisserri (Ct Bologna), secondo favorito del torneo. Taddia, classe 2000 e originario di Modena, va a caccia del bis a Massa Lombarda dopo il successo colto nell’edizione 2021.

Intanto nella sezione di conclusione di 3ª categoria affermazione di Riccardo Cicinelli (3.1, Russi Sporting Club), che ha regolato con un doppio 6-2 il giovane 3.1 locale Gianfilippo Falconi.

RISULTATI

Semifinali: Luca Parenti (2.2, n.1) b. Juan Bautista Otegui (2.3, n.4) 2-6 6-1 6-0, Leonardo Taddia (2.4, n.6) b. Pietro Ricci (2.4, n.7) 2-6 6-3 7-6(4).