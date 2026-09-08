Mosaici sommersi invisibili e rischio per i pesci: le guide turistiche ravennati denunciano le condizioni della Cripta di San Francesco

Il Sindacato Guide ed Accompagnatori turistici di Confcommercio Ravenna sollecita un intervento immediato di pulizia e manutenzione straordinaria per la Cripta della Basilica di San Francesco. Il sito monumentale, noto per la presenza costante dell’acqua che sommerge i mosaici pavimentali ed ospita una comunità di pesci, presenta problematiche legate alla proliferazione vegetale che ne compromettono la fruibilità e la tutela.

Secondo quanto segnalato dagli operatori del settore, le alghe verde scuro hanno completamente coperto il pavimento a mosaico , impedendo la visibilità delle strutture archeologiche sommerse e creando evidenti difficoltà alla sopravvivenza dei pesci che popolano la cripta. La situazione viene indicata dalle guide come fonte di frequenti rimostranze da parte dei visitatori italiani e stranieri.

“Riceviamo quotidianamente osservazioni e richieste di chiarimento da parte dei turisti che accompagniamo alla visita della Cripta di San Francesco”, dichiara Federica Mazzotti, presidente del Sindacato Guide ed Accompagnatori turistici Confcommercio Ravenna. “Si tratta di uno dei luoghi simbolo della città, inserito nei percorsi che valorizzano il patrimonio storico e monumentale ravennate. Per questo chiediamo che venga programmato con urgenza un intervento di pulizia e ripristino delle migliori condizioni possibili. Migliorare lo stato di conservazione e la fruibilità dei siti turistici significa investire concretamente nell’accoglienza, nella qualità dell’offerta culturale e nell’immagine di Ravenna agli occhi dei visitatori provenienti da tutto il mondo”.