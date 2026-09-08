OraSì Ravenna, Stefano Masciadri torna a casa: “Voglio essere un esempio per i giovani”

Stefano Masciadri torna a vestire la maglia dell’OraSì Basket Ravenna e lo fa con l’obiettivo di mettere esperienza e leadership al servizio di un gruppo giovane. Questa mattina, nella sede dello storico sponsor Acmar, il nuovo innesto del roster giallorosso per la stagione 2026/2027 di Serie B Nazionale è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi.

Per Masciadri, però, quello con Ravenna non è un semplice nuovo capitolo. L’ala ha già indossato la maglia giallorossa per quattro stagioni consecutive, fino al 2019, costruendo negli anni un rapporto forte con la città e con i tifosi. Un legame che la conferenza stampa di oggi ha confermato, con il bentornato riservato al giocatore da parte dell’ambiente ravennate.

Alla presentazione erano presenti il direttore generale Lorenzo Nicoletti e coach Daniele Aniello, che hanno illustrato le motivazioni alla base del ritorno di Masciadri e il contributo che un giocatore della sua esperienza potrà offrire a una squadra rinnovata e caratterizzata dalla presenza di diversi giovani.

“Appena c’è stata la possibilità di tornare a casa l’ho colta al volo e ho parlato subito con Lorenzo e con il coach per capire quale potesse essere il mio ruolo. C’è grande voglia da parte mia di trasformare questo campionato in un punto di partenza, so che dovrò essere un esempio per i compagni più giovani e cercherò di fare del mio meglio.

Da subito ho percepito entusiasmo e voglia da parte della società di coinvolgere l’ambiente e fare bene. Ho tantissimi ricordi con questa maglia addosso: l’inaugurazione del Pala de Andrè, i vari derby giocati, la semifinale playoff contro la Virtus e tanti altri.

Ci prepariamo ad affrontare un campionato lungo e difficile in cui serve rimanere concentrati e lavorare bene anche in settimana. Ci sono squadre sicuramente molto attrezzate e arriveranno momenti dove non saremo al massimo della condizione ma se c’è una cosa che non manca a questa squadra è lo spirito di sacrificio e la voglia di fare bene come gruppo”.

Il ritorno di Masciadri arriva nel pieno della preparazione dell’OraSì in vista della nuova stagione. Il giocatore è stato già protagonista nel precampionato: nel Memorial Vianello, disputato il 5 settembre al PalaCosta contro l’Andrea Costa Imola, ha realizzato 21 punti contribuendo al successo ravennate per 76-73.