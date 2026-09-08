“Poesia Silenziosa”, a Ravenna la mostra di Ravenna Incontra l’Arte

Ventisette artisti, un unico filo conduttore: il rapporto tra pittura, silenzio e dimensione interiore. È questo il percorso proposto da “Poesia Silenziosa”, la mostra presentata dall’Associazione Ravenna Incontra l’Arte, in programma a Ravenna dal 12 settembre al 3 ottobre.

Il titolo dell’esposizione richiama l’idea attribuita a Plutarco secondo cui la pittura è una poesia silenziosa e la poesia è un dipinto che parla. Da questo rapporto tra immagine e silenzio nasce un percorso nel quale la parola lascia spazio alla voce del colore, della luce e della forma.

La mostra parte dall’idea che il silenzio nella pittura non rappresenti un’assenza, ma una possibilità di ascolto. Le opere invitano così lo spettatore a cogliere emozioni e suggestioni attraverso una dimensione contemplativa. Il quadro, nella tradizione artistica, non descrive ma evoca, non spiega ma invita, non impone ma suggerisce.

Sotto la guida della presidente Nicoleta Cimpeanu, i 27 artisti dell’associazione esplorano questo territorio attraverso linguaggi e sensibilità differenti. In mostra ci saranno Alfredo Anelli, Luca Barzanti, Vally Bertaggia, Anna Ciani, Nicoleta Cimpeanu, Mauro Dalla Casa, Tatiana Dobrodii, Enrico Dugheria, Fabio Fenati, Piera Guiducci, Constantin Hangu, Georgeta Hangu, Daniele Lattanzi, Patrizia Lemma, Miria Manzoni, Emilio Mascanzoni, Franco Miccoli, Amedeo Mignogna, Julia Mishakhina, Diana Mladin, Ezio Pattuelli, Paolo Placci, Ardian Radovicka, William Salmin, Svetlana Terentieva, Angela Triossi e Marin Ana Zara.

Le opere proposte attraversano colori morbidi e atmosferici, contrasti pacati e figure che custodiscono storie non dette. Un insieme nel quale la pittura viene presentata come una forma di espressione capace di comunicare senza ricorrere alla parola, attraverso la luce e la materia.

“Poesia Silenziosa” invita quindi il pubblico a fermarsi e osservare, lasciando che siano le opere a suggerire emozioni e riflessioni. Un percorso nel quale l’arte non viene proposta come qualcosa da spiegare, ma come un’esperienza da vivere.

Nei giorni successivi all’inaugurazione, gli artisti e le artiste partecipanti si alterneranno a turno per accogliere il pubblico durante l’apertura della mostra.