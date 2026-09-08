Prende forma il progetto “Edicola+” a Lugo: a ottobre l’apertura nei giorni di mercato e le nuove tecnologie

Prosegue il percorso di sviluppo per Edicola+, il micro-hub urbano attivato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nei locali della storica edicola di largo della Repubblica a Lugo, a fianco del Pavaglione. La struttura, pensata come punto di snodo tra promozione turistica, cultura e reti di prossimità cittadine, entra in una nuova fase operativa dopo le prime sperimentazioni estive.

Inaugurato lo scorso 12 giugno, lo spazio è rimasto aperto durante le serate dei “Mercoledì sotto le stelle” e dei “Giovedì al Pavaglione” con il supporto del personale dello IAT Bassa Romagna. Tra i primi progetti di coinvolgimento comunitario figura l’iniziativa condotta lo scorso 3 settembre dagli operatori e dagli psicologi di DesTeenAzione — il servizio per preadolescenti e giovani con sede in via Amendola — che hanno proposto il laboratorio partecipativo “Il Giardino dei desideri” per raccogliere idee e riflessioni della cittadinanza sullo sviluppo urbano.

In queste settimane prenderà il via il cantiere per il completamento strutturale del locale. Gli interventi comprendono la revisione delle saracinesche, la sostituzione della vetrata danneggiata da un atto vandalico nel corso dell’estate e l’installazione di due monitor touch-screen consultabili H24 per accedere alle informazioni turistiche del territorio. Per consentire lo svolgimento dei lavori e superare le temperature estive, la programmata apertura cadenzata nei mercoledì mattina di mercato prenderà avvio nel mese di ottobre. Parallelamente, l’Unione sta completando l’iter di approvazione del regolamento che disciplinerà la concessione dell’uso dello spazio ad associazioni e realtà private per l’organizzazione di eventi e attività pubbliche.