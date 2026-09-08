Protezione civile, allerta gialla per temporali e criticità idraulica fino alla mezzanotte di mercoledì 9 settembre

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 8 settembre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 9, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 96, gialla per criticità idraulica e temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

Per mercoledì 9 settembre sono previsti temporali anche di forte intensità su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più estesi sui settori emiliani occidentali, con raffiche di forte intensità soprattutto sulle aree di pianura. Nelle aree interessate dai rovesci, saranno possibili localizzati fenomeni di innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d’acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 nei tratti montani e collinari, con conseguente propagazione nei tratti di valle.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare.