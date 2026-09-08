Ravenna. Alla Classense si svolgerà il seminario “Comunità in onda tessere reti tra scuola e territorio”

Immagine di repertorio.

Sarà dedicato al rapporto tra scuola e territorio il seminario “Comunità in onda. Tessere reti tra scuola e territorio”, in programma giovedì 10 settembre, dalle 14.30, nei chiostri e nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, in via Baccarini 3. Promosso dall’assessorato Scuola e Infanzia, l’appuntamento offrirà numerosi interventi e proposte e farà da cornice alla presentazione del nuovo Paft, il Piano di arricchimento formativo del territorio per l’anno scolastico 2026/27.

L’incontro è rivolto soprattutto a dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado, che attraverso il Paft potranno conoscere nuove opportunità per ampliare e sviluppare la propria programmazione didattica. La partecipazione è aperta anche alle famiglie e a tutti i cittadini interessati.

Si parlerà di comunità educante, di un’idea di scuola come spazio aperto che supera l’idea dell’edificio scolastico quale luogo destinato esclusivamente alle attività didattiche per immaginare invece una vera e propria infrastruttura sociale di comunità. Un luogo nel quale possano incontrarsi studenti, insegnanti, famiglie, associazioni culturali e sportive, realtà del terzo settore, professionisti, istituzioni e cittadini. Un luogo nel quale le competenze e le esperienze presenti nel territorio possano entrare nella scuola e, contemporaneamente, la scuola possa aprirsi al territorio.

Dalle 14.30 si potrà accedere al chiostro della Biblioteca Classense verranno allestiti punti informativi per il ritiro dei volumi del Paft 2026/27 e dei materiali esplicativi delle proposte in essi contenute.

Il PAFT raccoglie le proposte per la Qualificazione Scolastica progettate da Servizi e Uffici Comunali, Provincia di Ravenna, AUSL, Università, Musei, altri Enti e Istituzioni, Enti del terzo settore. Le proposte divise per ambiti di interesse – Educazione Civica –Scienze e tecnica-Arte e Lettura-Formazione –Ravenna Capitale del Mare- hanno come destinatari bambine/i, ragazze/i e docenti a partire da Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria fino alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, nell’ottica di una continuità verticale e orizzontale che abbraccia per intero il ciclo di istruzione.

Il programma del seminario:

Il seminario “ Comunità in onda tessere reti tra scuola e territorio” prenderà il via alle 15,30 e il programma prevede interventi di:

Francesca Impellizzeri — assessora a Scuola Infanzia e Politiche di genere Comune di Ravenna

“Un territorio che educa una comunità che cresce”

Giancarlo Schiano — assessore alla Legalità Comune di Ravenna

“30 novembre: Giornata della Legalità”

Giulia Silvestrini – direttore responsabile Igiene e Sanità pubblica Ravenna Ausl della Romagna

“Scuole che promuovono salute: percorsi e opportunità per il benessere della comunità”

Giuseppe Massaro – dirigente psicologo, SSI Psicologia della Salute e di Comunità Ausl della Romagna”.

Centro DesTEENazione: il nuovo volto del bullismo tra like e social media

Gabriele Mari, game designer e Christian Rivalta educatore ludico Cacciatori di idee odv

“Giocare con i tesori di Ravenna: il ruolo degli educatori ludici”

Giovanna Santandrea ufficio Politiche Immigrazioni e Cooperazione decentrata Comune di Ravenna

“Pluralità culturale e linguistica a scuola” –

Francesca Ferruzzi bibliotecaria Istituzione Biblioteca Classense

“Sconfinare: entrare in biblioteca aprire mondi”

Coordina i lavori l’assessora Francesca Impellizzeri