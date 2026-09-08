Ravenna, chiede asilo ma emergono numerose condanne: 28enne accompagnato al Cpr
Si era presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna manifestando la volontà di chiedere asilo, ma gli accertamenti effettuati sul suo status hanno fatto emergere precedenti giudiziari e una precedente espulsione dal territorio nazionale. Per questo un cittadino kossovaro di 28 anni è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bari Palese.
L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 7 settembre. Il giovane si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna per manifestare la volontà di richiedere asilo.
Gli immediati approfondimenti svolti dal personale della Questura hanno permesso, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, di ricostruire una storia criminale caratterizzata da numerose condanne per plurimi furti aggravati, oltre a precedenti di polizia per lesioni personali.
Dagli accertamenti è emersa inoltre una precedente espulsione dal territorio nazionale, disposta dal prefetto nel giugno scorso per una precedente situazione di soggiorno irregolare, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Testo unico sull’immigrazione.
Alla luce degli elementi raccolti, è stata quindi attivata la procedura prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 142/2015, che contempla la possibilità di trattenere nei Centri di permanenza per i rimpatri anche uno straniero che abbia richiesto asilo quando costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Gli operatori della Questura di Ravenna hanno quindi proceduto all’accompagnamento del cittadino straniero presso il Cpr di Bari Palese, dove rimarrà a disposizione delle autorità competenti in attesa dell’esito della procedura relativa alla domanda d’asilo.