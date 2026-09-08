Ravenna, chiede asilo ma emergono numerose condanne: 28enne accompagnato al Cpr

Si era presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna manifestando la volontà di chiedere asilo, ma gli accertamenti effettuati sul suo status hanno fatto emergere precedenti giudiziari e una precedente espulsione dal territorio nazionale. Per questo un cittadino kossovaro di 28 anni è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bari Palese.