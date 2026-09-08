Ravenna, ultimi giorni per il questionario sul sito UNESCO: c’è tempo fino al 15 settembre

Come viene vissuto il patrimonio UNESCO nella vita culturale e sociale di Ravenna? Quale ruolo hanno oggi gli otto monumenti che compongono il sito e quali sono le esigenze della comunità rispetto alla loro conoscenza e fruizione? Sono le questioni al centro dell’indagine online “Comunità patrimoniali”, alla quale è ancora possibile partecipare fino al 15 settembre.

Il questionario, avviato un mese fa, è stato promosso in occasione del trentesimo anniversario dell’iscrizione dei “Monumenti paleocristiani di Ravenna” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’iniziativa punta a raccogliere idee, riflessioni ed esigenze sul rilievo che il sito riveste per la città e a sviluppare una maggiore consapevolezza dei suoi valori e della loro accessibilità.

Le risposte saranno raccolte in forma completamente anonima e serviranno a orientare le attività successive del progetto, a partire dai laboratori di comunità. Si tratta di tavoli di progettazione partecipata che saranno organizzati nei prossimi mesi con l’obiettivo di rendere il patrimonio monumentale sempre più accessibile e vicino alla vita dei residenti.

Il questionario è disponibile online a questo indirizzo. È inoltre possibile accedervi attraverso il QR code presente sulle cartoline distribuite negli otto monumenti del sito UNESCO e negli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

Al termine del modulo è possibile, in modo facoltativo, lasciare il proprio indirizzo e-mail per essere ricontattati e partecipare ai laboratori di comunità.

Il progetto “Comunità patrimoniali” è finanziato ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dedicata alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione dei siti e degli elementi italiani riconosciuti dall’UNESCO.

L’iniziativa è promossa dal Comitato di pilotaggio del sito UNESCO “Monumenti paleocristiani di Ravenna”, composto da Comune di Ravenna – U.O. Politiche e Attività Culturali, Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Musei Nazionali di Ravenna e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.