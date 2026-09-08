Tennis Club Faenza, la squadra under 16 femminile alla fase Macroarea in cerca di un posto per le finali nazionali

Sabato 12 e domenica 13 settembre al Circolo del Tennis di Firenze la squadra Under 16 femminile del Tennis Club Faenza giocherà la Fase Macroarea che mette in palio l’accesso alle finali nazionali di categoria. La formazione faentina è composta da Emma Lanzoni, Angie Bentini, Lucrezia Vanni e Miriam Samorì. Nel giugno scorso le giovanissime biancazzurre hanno vinto il titolo regionale, battendo il Tennis Club Riccione in semifinale e lo Sporting Club Sassuolo in finale, grazie in particolare a Lanzoni e Bentini che rappresentano le due singolariste titolari. Per la cronaca, nella settimana scorsa Lanzoni ha partecipato ai campionati italiani individuali under 15, arrivando agli ottavi di finale nel singolare (eliminata 6-4 6-2 da Sara Nicole Sitar, che ha poi vinto il titolo italiano) e ai quarti di finale in doppio assieme alla piemontese Ginevra Grande. Su campi del circolo fiorentino sabato prossimo la squadra del Tennis Club Faenza affronterà il Tennis Training Foligno nella semifinale del suo tabellone. In caso di successo, domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Tennis Club Riccione e Circolo Tennis Lucca nella partita che assegnerà un posto fra le prime otto d’Italia. Le finali nazionali dell’Under 16 femminile sono in programma da giovedì 17 a sabato 19 settembre al The Village di Grosseto.