Un viaggio nella storia tra le luci del crepuscolo: a Brisighella ripartono le visite alla Rocca

Per tutti i sabati dei mesi di settembre e ottobre, la Rocca di Brisighella propone l’iniziativa “Rocca al tramonto”, un ciclo di visite guidate in partenza ogni settimana alle ore 18:00. Il percorso di approfondimento, incluso nel prezzo del biglietto ordinario d’ingresso, è volto a illustrare le vicende storiche, l’evoluzione architettonica e la struttura difensiva del complesso fortificato trecentesco.

Costruita nel 1310 da Francesco Manfredi e ampliata nel 1503 sotto il dominio della Repubblica di Venezia con la realizzazione dell’imponente torrione circolare, la rocca ha mantenuto un ruolo strategico di controllo sulla vallata fino all’Unità d’Italia. Il percorso di visita prende avvio dalla Porta delle Gabelle, proseguendo lungo le antiche mura fino al cortile esterno e alla Corte d’armi interna. Gli Spettatori salgono poi lungo la Torre manfrediana per raggiungere la stanza circolare superiore dal tetto in legno e varcano il ponte levatoio verso il Maschio veneziano, esplorandone cisterne, la galleria panoramica e il vano con cupola ogivale. L’itinerario comprende inoltre il camminamento di ronda sui bastioni, la galleria sotto il bastione Ovest e la caponiera.

Karen Chiarini, assessora alla Cultura del Comune di Brisighella, delinea gli obiettivi dell’offerta turistico-culturale: “Iniziative come questa rappresentano un’occasione preziosa per permettere a cittadini e visitatori di riscoprire l’anima più autentica del nostro territorio. Come assessorato alla Cultura continuiamo a sostenere e valorizzare progetti che sappiano coniugare la divulgazione storica all’emozione del racconto, offrendo lo sguardo su una Brisighella intima e ricca di fascino. È un modo per prendersi cura delle nostre radici e far vivere il nostro patrimonio artistico e monumentale attraverso esperienze capaci di parlare al cuore di chi le attraversa”.