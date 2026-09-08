VCARB, doppio piazzamento a punti nel GP di casa: Lindblad ottavo, Tsunoda decimo

Racing Bulls festeggia a Monza un doppio piazzamento nella zona punti. Nel Gran Premio d’Italia, disputato domenica 6 settembre sullo storico circuito di Monza, Arvid Lindblad ha concluso in ottava posizione, mentre Yuki Tsunoda ha conquistato il decimo posto alla sua seconda gara al volante della VCARB 03. Ricordiamo che il pilota di Sagamihara ha preso momentaneamente il posto di Liam Lawson promosso in Red Bull Racing per sostituire l’infortunato Isack Hadjar.

Scattato dalla nona casella con pneumatici medi, Lindblad ha guadagnato una posizione già nel corso del primo giro. Tsunoda, partito dalle retrovie con gomme dure, ha invece avviato una progressiva rimonta.

La corsa è stata interrotta nelle fasi iniziali dall’incidente del ferrarista Charles Leclerc alla Parabolica. Dopo l’ingresso della safety car, la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per consentire la sistemazione delle barriere. La neutralizzazione ha offerto alla VCARB l’opportunità di modificare la strategia senza perdere posizioni: Lindblad è passato alle dure, mentre Tsunoda ha montato le medie.

Alla ripartenza il giovane britannico si è ritrovato in sesta posizione, prima di cedere il passo a Lando Norris su McLaren e al vincitore della gara Andrea Kimi Antonelli (su imprendibile Mercedes). Tsunoda, nel frattempo, è risalito rapidamente fino alla zona punti, superando anche la Haas di Oliver Bearman.

I due piloti della scuderia faentina hanno viaggiato a lungo uno alle spalle dell’altro, occupando l’ottava e la nona posizione. Al 41° giro Franco Colapinto dell’Alpine è riuscito a superare Tsunoda, separando le due VCARB. Lindblad ha quindi tagliato il traguardo ottavo, mentre il giapponese ha difeso la decima posizione dagli attacchi di Gabriel Bortoleto su Audi, portando a casa l’ultimo punto disponibile.

Il risultato di Tsunoda resta tuttavia al centro di un contenzioso: l’Audi ha manifestato l’intenzione di presentare appello contro la decisione dei commissari di non sanzionare il pilota giapponese per il suo errato posizionamento durante la procedura di ripartenza. L’episodio aveva provocato un ulteriore giro di formazione, ma la direzione gara non aveva comunicato alla squadra e al pilota che ne fossero stati ritenuti responsabili.

Nonostante una domenica movimentata, la VCARB ha così raccolto punti con entrambe le monoposto davanti al pubblico di casa, confermando la competitività mostrata dalla VCARB 03 durante l’intero fine settimana.

“È stato un weekend positivo per noi – ha commentato il team principal Alan Permane –. Correre nel nostro Paese è sempre speciale: è bello vedere la passione dei tifosi e ricevere il sostegno degli amici e dei familiari che oggi ci hanno raggiunto sulle tribune. Non è stato tutto perfetto, ma abbiamo certamente sfruttato al massimo il nostro potenziale, riuscendo a portare entrambe le vetture in zona punti”.