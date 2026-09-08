Via Doberdò, Ancisi chiede chiarimenti sui tempi dei lavori

Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, torna a sollevare il tema delle condizioni di via Doberdò e chiede al sindaco aggiornamenti sull’effettiva realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria previsti nel tratto compreso tra via Palmanova e via Fogliano.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta comunale il 4 novembre 2025, prevede un investimento complessivo di 200mila euro per il rifacimento della strada e dei marciapiedi, oltre alla bonifica delle radici. La relazione tecnica descrive una situazione di forte deterioramento, caratterizzata da sollevamenti, avvallamenti, dossi e fessurazioni della pavimentazione, ritenuti pericolosi soprattutto per ciclisti e motociclisti. Criticità sono state rilevate anche sui marciapiedi, dove le deformazioni renderebbero difficoltoso e poco sicuro il passaggio dei pedoni.

Secondo Ancisi, Lista per Ravenna aveva sollecitato l’intervento già nel 2023. I lavori erano stati successivamente inseriti nel Piano degli investimenti 2025-2027 con previsione di esecuzione nel 2025, ma l’approvazione del progetto esecutivo alla fine dello scorso anno ne avrebbe determinato lo slittamento al 2026.

Il capogruppo ricorda inoltre che, lo scorso 21 gennaio, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani aveva indicato come presumibile l’apertura del cantiere entro l’estate del 2026. L’opera risulta finanziata e la durata prevista è di 60 giorni, ma Ancisi sostiene che non siano ancora disponibili informazioni sull’eventuale affidamento dell’intervento e sulla consegna dei lavori necessaria per l’avvio del cantiere.