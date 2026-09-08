Vini e sapori di Romagna al Museo del Sale di Cervia: mercoledì 9 settembre arriva “Sulla buona Strada”

I vini e le eccellenze enogastronomiche del territorio incontrano la storia locale al Museo del Sale di Cervia. Mercoledì 9 settembre la struttura museale ospiterà una tappa della rassegna “Sulla buona Strada”, il percorso promosso dall’associazione Strada del Sangiovese per valorizzare le produzioni tipiche romagnole mettendole in relazione con il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell’area.

L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la consueta apertura serale del museo e si affiancherà alla visita guidata intitolata “I salinari raccontano”. A partire dalle ore 21:00, i volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara accompagneranno i visitatori in un itinerario incentrato sull’evoluzione storica di Cervia: dalle sue origini legate all’estrazione del “oro bianco” fino al trasferimento della città sul litorale e alla sua successiva trasformazione in meta turistica.

L’accesso all’evento e alla visita guidata è compreso all’interno del normale biglietto d’ingresso al Museo del Sale, dal costo ordinario di 2 euro. Per maggiori informazioni sulle attività e sulle collezioni storiche conservate è possibile fare riferimento ai canali informativi del MUSA di Cervia.