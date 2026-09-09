A Bagnacavallo il parco diventa teatro: suoni, corpi e Land Art, il 12 e 13 settembre al Redino

Per due giorni il Parco Redino di Bagnacavallo cambierà modo di essere attraversato: non soltanto uno spazio verde, ma un luogo da ascoltare, osservare e vivere attraverso il suono, il teatro e le opere d’arte. È qui che sabato 12 e domenica 13 settembre arriva “Théâtron Phonè – Per un canto del paesaggio”, progetto di valorizzazione artistica e culturale che costruisce un percorso performativo direttamente in dialogo con l’ambiente naturale.

L’idea è quella di trasformare il parco in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove suono, teatro, arte, corpo e paesaggio si incontrano. Il pubblico sarà accompagnato lungo un itinerario di circa 40 minuti, pensato per piccoli gruppi da 20-25 persone alla volta.

Il progetto, curato da Gianni Mazzesi e Rosa Banzi, prevede la presenza di tre opere collocate all’interno dell’area verde e una sound walk immersiva, arricchita da installazioni sonore, azioni teatrali e da una performance collettiva finale nella quale sarà coinvolto direttamente anche il pubblico.

Il percorso è costruito attorno alle opere di Land Art presenti nel parco. In corrispondenza delle installazioni prenderanno forma tre quadri teatrali, attraverso i quali la dimensione del suono, inizialmente evocata e quasi invisibile, incontrerà progressivamente quella concreta dei corpi, delle azioni e della scena.

Non sarà quindi uno spettacolo da osservare semplicemente da una platea. Il pubblico sarà chiamato ad attraversare il paesaggio, seguendo un’esperienza che mette insieme ascolto e movimento e che nasce proprio dal rapporto con il luogo che la ospita.

Al tramonto e all’alba

Un elemento particolare dell’iniziativa è anche la scelta degli orari. “Théâtron Phonè” accompagnerà il passaggio dalla luce del giorno alla sera e, il giorno successivo, quello opposto, dall’alba verso il mattino.

Sabato 12 settembre il percorso è previsto al tramonto, dalle 18.10 alle 19, mentre domenica 13 settembre l’appuntamento sarà all’alba, dalle 6.30 alle 7.20. Due momenti del giorno nei quali il paesaggio cambia profondamente, e che diventano parte integrante dell’esperienza artistica.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività del Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea (CRAC), in collaborazione con Scuola Teatro La Bassa, Festa di San Michele e Comune di Bagnacavallo.