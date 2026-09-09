A Marina di Ravenna il Circolo Velico Ravennate si aggiudica la ventiseiesima edizione del Trofeo Panzavolta

Una cinquantina di giovani allievi appena formati dalle scuole vela del territorio hanno animato la ventiseiesima edizione del Trofeo Panzavolta, la manifestazione promossa dal Circolo Velico Ravennate per celebrare l’attività stagionale della disciplina nell’ambito dell’XI Zona della Federazione Italiana Vela. La rassegna ha visto la partecipazione di una decina di equipaggi in rappresentanza delle principali realtà veliche della costa: Centro Velico Punta Marina, Circolo Nautico Amici della Vela Cervia, Circolo Nautico Volano, Club Nautico Riccione, Yacht Club Rimini, Circolo Nautico del Savio, Congrega Velisti Cesenatico e i padroni di casa del Circolo Velico Ravennate.

La giornata di regate si è svolta in condizioni meteorologiche ideali per lo svolgimento delle prove in mare. Sotto la spinta di un sostenuto vento di Scirocco, i giovanissimi partecipanti hanno portato a termine il percorso tecnico affrontando le diverse andature di navigazione, sostenuti dal pubblico e dalle famiglie presenti lungo la diga foranea sud di Marina di Ravenna.

A conclusione delle prove in acqua si è tenuta la cerimonia di chiusura, arricchita dal sorteggio di premi per tutti i partecipanti e dalla consegna del riconoscimento speciale riservato al timoniere più giovane della manifestazione, il piccolo Orlando, tesserato del Circolo Velico Ravennate e nato nel 2020. L’assegnazione finale del ventiseiesimo Trofeo Panzavolta è andata alla squadra della Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate, che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto nelle classifiche di categoria.