A Pieve Cesato, Controfestival “Romagna Brigante”: tre giorni tra musica, dibattiti, arte e memoria

Tre giorni tra musica, dibattiti, arte, memoria e impegno sociale. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato, a Faenza, ospita la nuova edizione di “Romagna Brigante”, il Controfestival organizzato dal circolo in collaborazione con le Brigate di Solidarietà Attiva.

Un appuntamento che mette insieme concerti e momenti di confronto su alcuni dei temi che caratterizzano l’identità della manifestazione: Palestina, ambiente, cambiamento climatico, educazione alle relazioni, geopolitica e resistenze. Il programma si apre venerdì alle 18 con i saluti del portavoce delle BSA Marco Fars e del presidente nazionale Arci Walter Massa, seguiti dal monologo sulla Palestina di Francesca Fornario.

La musica sarà una presenza costante durante le tre giornate. Venerdì sera saliranno sul palco Marco Rovelli e Assalti Frontali, con l’after tekno affidato a Nadeer e Vander. Sabato spazio a T-Rex Squad, Svetlanas e Nabat, mentre domenica il programma musicale vedrà protagonisti Lympha, Cardboard Shap, Alessio Lega e Malasuerte Fi Sud.

Accanto ai concerti, il festival propone diversi momenti di approfondimento. Sabato mattina si parlerà di immaginari, violenza simbolica ed educazione affettiva e sessuale con il confronto “Leggere gli immaginari”, condotto da Babs Mazzotti. Nel pomeriggio sarà proiettato Green Citizen, documentario di Sara Reginella dedicato alle esperienze di cittadinanza attiva e alle lotte per la difesa dell’ambiente, mentre alle 18 è previsto il dibattito su ambiente, lotte e cambiamento climatico, con Andrea Maestri, Linda Maggiori, Nicoletta Dosio, Francesca Santarella, Sara Reginella e Verusca Citeroni.

Domenica mattina il confronto proseguirà con “Educare alle relazioni”, mentre alle 18 sarà la volta dell’incontro dedicato a geopolitica e resistenze, con Alessandro Orsetti, Silvia Casadei, Adelmo Cervi, esponenti politici di Kurdistan, Cuba e Palestina, Alberto Fazolo e Sara Reginella.

La mostra dedicata a Sirio Corbari

Tra gli appuntamenti dei tre giorni trova spazio anche la mostra “La beffa e la lotta: Sirio Corbari, una vita da antifascista per la libertà”, dedicata al comandante partigiano faentino e alla sua formazione, la cosiddetta “banda Corbari”.

Il percorso espositivo, realizzato grazie al materiale raccolto e custodito da Cristiano Corbari, nipote di Sirio, propone documenti d’archivio, fotografie, testimonianze e materiali originali legati alla vicenda della formazione partigiana e al contesto della Resistenza antifascista in Romagna.

Nello spazio “Arte in fieri” saranno inoltre allestite una mostra fotografica delle BSA, una mostra dedicata alla Palestina con stampe di artisti internazionali, opere di pittura contemporanea e ceramica, oltre a un’esposizione di “rottami in arte”. Durante il festival street artist, writer e muralisti interverranno inoltre sulle pareti del circolo realizzando un’opera collettiva.

Non mancherà infine lo stand gastronomico, aperto venerdì sera e sabato e domenica anche a pranzo, con un menù che propone piatti tradizionali romagnoli insieme a opzioni vegetariane e vegane.