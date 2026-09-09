A Sant’Alberto il clima entra nel murale di Rame13 e nelle parole di Licia Colò

Un fenicottero in equilibrio su una sola gamba, con alle spalle un territorio naturale da preservare. È l’immagine scelta dall’artista Rame13, Ginevra Giovannoni, per raccontare a Sant’Alberto il rapporto, sempre più delicato, tra uomo e ambiente. L’opera, intitolata “Equilibrio”, è stata inaugurata lunedì 7 settembre in via Nigrisoli, dando il via nel paese ravennate a una serata dedicata ai temi del clima e della tutela del territorio.

Il grande murale è stato realizzato dall’artista con la curatela di Bonobolabo, su incarico del Comune di Ravenna. Il fenicottero rappresentato su una gamba sola diventa così il simbolo di un equilibrio fragile, quello tra attività umane e natura, particolarmente significativo in un territorio come quello ravennate, caratterizzato da aree umide, pinete e ambienti costieri.

All’inaugurazione hanno partecipato Rame13, Marco Miccoli di Bonobolabo, l’assessora comunale Barbara Monti, con deleghe alle aree naturali, al Parco del Delta del Po, alle politiche europee e alla cooperazione internazionale, all’agricoltura e all’agroalimentare, oltre a rappresentanti del Parco del Delta del Po, di ACER, del Consiglio territoriale e della Pro Loco di Sant’Alberto.

La serata è poi proseguita con un secondo momento, questa volta dedicato alla divulgazione. Davanti a un pubblico numeroso, è salita sul palco Licia Colò, che poco prima aveva visitato le aree naturali ravennati accompagnata dal personale del Comune e del Parco del Delta del Po.

Attraverso video e testimonianze, la divulgatrice televisiva ha affrontato alcune delle principali emergenze ambientali del nostro tempo, dagli incendi alla deforestazione, fino allo scioglimento dei ghiacciai. Un percorso che ha riportato la riflessione anche alla dimensione quotidiana, sottolineando il peso delle scelte individuali sulle prospettive future del pianeta.

Il filo conduttore della serata è stato quindi quello della responsabilità: la tutela dell’ambiente non riguarda soltanto grandi strategie internazionali, ma anche i comportamenti e le decisioni che vengono assunti nei singoli territori.

Il progetto ACTION e la sfida del cuneo salino

L’appuntamento di Sant’Alberto rientra nel calendario di iniziative “Clima, Ambiente e Territorio”, promosso dal CLAC – Centro Locale di Adattamento Climatico e dai partner di diversi progetti europei che coinvolgono il Comune di Ravenna. Tra questi c’è ACTION – Increasing coastal ecosystem resilience to climate change, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, con il Comune di Ravenna nel ruolo di coordinatore e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po tra i partner.

Nel corso della serata la presidente dell’Ente Parco, Aida Morelli, ha dato voce alle attività legate alla promozione di buone pratiche per aumentare la resilienza delle aree naturali. Il direttore Massimiliano Costa ha invece illustrato finalità e azioni di ACTION.

Il progetto concentra lo studio su un’area compresa tra il canale Candiano e il fiume Reno e tra la via Sant’Alberto e il mare, un territorio nel quale gli effetti del cambiamento climatico possono avere conseguenze particolarmente rilevanti.

Tra i fenomeni osservati ci sono la siccità, le temperature estreme e l’innalzamento del livello del mare, che contribuiscono anche alla risalita del cuneo salino. La conseguente salinizzazione delle acque superficiali e di falda rappresenta una minaccia sia per la conservazione degli ambienti naturali sia per l’attività agricola.

L’obiettivo del progetto è duplice: da una parte individuare e mettere in campo soluzioni capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, anche attraverso la gestione delle zone umide; dall’altra coinvolgere i cittadini, rendendoli consapevoli dei cambiamenti in corso e delle strategie necessarie per affrontarli.

ACTION lavora infatti su soluzioni congiunte e transfrontaliere per aumentare la resilienza delle aree costiere, con particolare attenzione all’innalzamento del livello del mare e all’intrusione salina. Le attività coinvolgono quattro aree pilota, due italiane e due croate: l’area del Delta del Po e il Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” in Italia, il Parco Naturale Vransko Jezero e il Delta del Neretva in Croazia.