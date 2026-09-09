Annuale dantesco: visite guidate a Museo e Casa Dante

In occasione del 705° Annuale della morte di Dante Alighieri, la città propone numerosi eventi e iniziative per riscoprire il rapporto tra il Padre della lingua italiana e Ravenna che lo accolse negli ultimi anni della sua vita e che ancora oggi ne custodisce la memoria.

Tra gli appuntamenti in programma, Museo e Casa Dante propongono due visite guidate tematiche dal titolo “Ravenna e Dante: l’ultimo rifugio e la custode della sua memoria”, in programma: sabato 12 settembre alle ore 11.00 e domenica 13 settembre alle ore 16.

Le visite, a cura delle operatrici culturali di Museo e Casa Dante della Fondazione RavennAntica, saranno un’occasione per approfondire il rapporto tra Dante e Ravenna, ripercorrendo gli ultimi anni della vita del poeta e il ruolo fondamentale svolto dalla città nella conservazione e nella trasmissione della sua memoria. Un viaggio nella storia e nella poesia, per scoprire ancora una volta quanto sia profondo il legame tra Dante e Ravenna.

Punto di incontro: Casa Dante (Via G. Da Polenta 4 – Ravenna)

Costo: 5 € a partecipante, oltre al biglietto ridotto di ingresso al museo. Gratuità per minori di 6 anni.

Durata: 40 minuti.

Prenotazione obbligatoria: 0544 215676

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre, l’ingresso a Museo e Casa Dante sarà ridotto per tutti.