Automotive. A Bruxelles anche l’Emilia-Romagna nella missione delle Regioni italiane per supportare la manifattura dei territori e del Paese

Una transizione verso la mobilità sostenibile ed equa che non determini la desertificazione industriale e la chiusura di impianti storici e strategici, con impatti negativi sulle imprese dell’indotto e sui lavoratori. Sono questi gli obiettivi fissati ieri a Bruxelles dalle Regioni italiane in occasione di una serie di incontri con i rappresentanti della Commissione europea, della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue e con i deputati del Parlamento europeo. Questo nell’ambito di una missione organizzata dalla Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Al centro del confronto politico-istituzionale, il futuro dell’automotive e delle regolazioni europee che avranno un impatto diretto sul comparto. Per l’Emilia-Romagna è stata l’occasione per riaffermare il peso strategico del settore per l’intero sistema manifatturiero regionale e nazionale e per chiedere, insieme alle altre Regioni italiane, una transizione alla sostenibilità che sia realmente compatibile con la salvaguardia dell’occupazione e delle competenze industriali presenti nei territori europei.

“A Bruxelles abbiamo detto una cosa chiara: senza l’automotive non c’è manifattura italiana ed europea- sottolinea il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla-. L’Emilia-Romagna è terra di motori, di filiere d’eccellenza, di lavoro di qualità. Non chiediamo di fermare la transizione, chiediamo di governarla. Serve una politica industriale europea e del Paese che accompagni le imprese, i lavoratori e le lavoratrici, che difenda le competenze, che garantisca tempi e strumenti adeguati alla riconversione. Una transizione ideologica e senza industria rischia di essere socialmente insostenibile”.

Le priorità

Le Regioni italiane chiedono all’Europa regole stabili e tecnologicamente neutrali che garantiscano la competitività dell’intera filiera automotive con un’attenzione specifica al sostegno delle Pmi, un Industrial Accelerator Act realmente orientato agli investimenti e alla produzione europea in grado di assicurare maggiore competitività rispetto ai concorrenti extra-Ue, l’istituzione di un fondo e strumento europeo dedicato all’automotive nella programmazione 2028-2034 nonché il pieno coinvolgimento delle Regioni nella programmazione e nell’attuazione degli interventi.