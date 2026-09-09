Bassa Romagna, arrivano le linee guida per un linguaggio istituzionale più inclusivo: “Le parole non sono neutre”

Le parole con cui un’istituzione racconta le persone non sono soltanto una questione di stile. Possono rendere visibili, includere, oppure riprodurre automatismi e stereotipi. È da questa considerazione che parte l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha pubblicato sul proprio sito le “Linee guida per il linguaggio di genere e delle differenze”, adottate lo scorso marzo insieme alla nuova policy per la comunicazione istituzionale sui canali web.

Il documento punta a intervenire sul linguaggio utilizzato quotidianamente dall’amministrazione, dai comunicati stampa ai social, dal sito internet agli atti pubblici. L’obiettivo è favorire una comunicazione più equa e rappresentativa, capace di tenere conto delle differenze senza trasformarle in etichette.

Le linee guida partono infatti da un principio preciso: parole, immagini, toni e modalità espressive non sono neutri, perché riflettono valori e visioni del mondo. Da qui la scelta di promuovere un approccio inclusivo e intersezionale, attento alle differenze di genere, etnia, religione, abilità, orientamento e alle diverse condizioni personali e sociali.

Non un “dizionario del politicamente corretto”

Il documento, nelle intenzioni dell’Unione, non vuole però diventare un elenco di formule obbligatorie. Viene presentato piuttosto come uno strumento pratico per aiutare chi comunica per conto dell’ente a interrogarsi sulla scelta delle parole.

L’obiettivo è evitare che una persona venga identificata o raccontata esclusivamente attraverso una sua caratteristica, riconoscendone invece la complessità e l’unicità.

Le indicazioni riguardano, tra gli altri, il corretto uso del genere nella lingua italiana e l’attenzione da riservare a temi come disabilità, identità di genere, comunità LGBTQIA+, etnia, età e condizioni sociali.

Una prospettiva che l’Unione riassume nella volontà di non fare delle linee guida un “dizionario del politicamente corretto”, ma uno strumento per riflettere sul peso che le parole possono avere nelle relazioni e nella rappresentazione delle persone.

Dalla comunicazione agli atti pubblici

L’applicazione non riguarderà soltanto la comunicazione rivolta all’esterno. Le linee guida interessano infatti tutta la comunicazione istituzionale dell’ente e, in particolare, anche la forma e lo stile degli atti pubblici.

Proprio su questo fronte è prevista nei prossimi mesi una formazione interna rivolta ai dipendenti dell’Unione, per accompagnare l’introduzione delle nuove indicazioni e trasformarle in una pratica quotidiana dell’amministrazione.

Il documento viene inoltre considerato un punto di partenza e non un testo definitivo. Il linguaggio, sottolinea l’Unione, è un sistema vivo, che cambia insieme alla società. Per questo le linee guida potranno essere aggiornate nel tempo, anche sulla base dei percorsi di formazione e del confronto interno all’ente.

La scelta della Bassa Romagna entra così nel terreno, sempre più concreto per le pubbliche amministrazioni, del rapporto tra linguaggio, rappresentazione e inclusione: non soltanto come questione linguistica, ma come parte del modo in cui un ente pubblico si rivolge alle comunità che amministra.