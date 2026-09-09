Biomedicale, l’Emilia-Romagna al Governo: “Superare il payback e sanare i debiti dal 2019”

Il conto del payback sui dispositivi medici continua a crescere e per l’Emilia-Romagna è ormai diventato troppo pesante per poter essere sostenuto dalle imprese o dai bilanci della sanità regionale. La Regione chiede quindi al Governo di chiudere il pregresso con una sanatoria e di superare definitivamente il meccanismo, introducendo un nuovo sistema di programmazione e controllo della spesa.

La posizione è stata discussa a Bologna con le associazioni di categoria e i sindacati e sarà ora formalmente portata all’attenzione del Governo. I numeri aiutano a comprendere la dimensione della questione. A livello nazionale, lo scostamento rispetto ai tetti di spesa per i dispositivi medici nel periodo 2019-2024 ha superato i 5 miliardi di euro, escludendo il 2020, considerato eccezionale per gli effetti della pandemia. In Emilia-Romagna la stima è di 428 milioni di euro per il periodo 2019-2024 e sale a oltre 564 milioni includendo anche il 2025.

A chiedere un cambio di rotta sono il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi. “Non possiamo perdere ulteriore tempo, bisogna agire subito, perché questo sistema non può reggere con queste norme: il payback era nato come strumento di contenimento della spesa, ma si è progressivamente trasformato in un modello che la aumenta, scaricando i conti in maniera insostenibile sulle imprese e sui bilanci sanitari regionali”.

Per Colla e Fabi la priorità è quindi duplice: da una parte una sanatoria sostenibile per le annualità accumulate dal 2019 al 2025, dall’altra l’abrogazione definitiva del payback sui dispositivi medici. “Per questo è necessaria, subito, una sanatoria sostenibile riguardo la copertura dei pagamenti relativi al periodo 2019-2025, ma soprattutto va definitivamente archiviato l’intero meccanismo del payback dei dispositivi medici”.

Che cos’è il payback sui dispositivi medici

Il meccanismo prevede che, quando la spesa regionale per i dispositivi medici supera il tetto stabilito, il 50% dello sforamento venga posto a carico delle imprese fornitrici.

Il problema, secondo la Regione, è che il recupero riguarda forniture già effettuate sulla base di gare pubbliche, prezzi definiti e fabbisogni individuati dalle amministrazioni sanitarie. Con il progressivo accumulo degli scostamenti, il sistema avrebbe quindi perso la sua funzione originaria di strumento di controllo della spesa, trasformandosi in un problema economico sia per le aziende sia per i Servizi sanitari regionali.

Per l’Emilia-Romagna, sostiene la Regione, continuare senza modificare il meccanismo significherebbe far crescere ulteriormente l’esposizione economica, con conseguenze potenzialmente pesanti sugli investimenti, sull’occupazione e sulla capacità delle imprese di operare sul mercato. Una questione particolarmente delicata per l’Emilia-Romagna, che ospita uno dei distretti biomedicali più importanti d’Europa.

La richiesta di una sanatoria

La Regione chiede che il costo delle annualità arretrate non venga scaricato esclusivamente sulle imprese, ma neppure trasferito sui bilanci dei Servizi sanitari regionali.

Nel primo caso, il timore è quello di compromettere investimenti e occupazione. Nel secondo, invece, secondo la Regione, si rischierebbe di sottrarre risorse alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Per questo la richiesta è che la copertura della sanatoria sia aggiuntiva e distinta rispetto alle risorse destinate al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.

Oltre il payback: un nuovo sistema per governare la spesa

La cancellazione del payback, chiariscono Colla e Fabi, non dovrebbe però significare rinunciare al controllo della spesa pubblica.

“L’eliminazione del payback non rappresenta tuttavia una rinuncia al controllo della spesa, bensì il passaggio a una governance preventiva, fondata su dati, programmazione e valutazione dell’appropriatezza e del valore generato”.

L’obiettivo indicato dalla Regione è costruire un sistema capace di intercettare prima gli eventuali squilibri, tenendo conto dell’evoluzione dei bisogni sanitari, dell’innovazione tecnologica, dei prezzi e delle possibili inefficienze.

In questa direzione il presidente della Regione Michele de Pascale ha scritto nei giorni scorsi alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiedendo di mettere tra le priorità anche il tema del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per i prossimi tre anni.

La proposta dell’Emilia-Romagna è quindi quella di aprire un confronto stabile tra Regioni, Agenas e ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, coinvolgendo anche il sistema produttivo e i professionisti sanitari.