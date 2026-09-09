Cercano di rubare l’incasso della Festa dell’Unità, ma sbagliano mira e rubano effetti personali di una volontaria

Brutto episodio quello capitato ad una volontaria della Festa dell’Unità di Ravenna, che nella tarda serata di sabato scorso, a chiusura della Festa, si è trovata faccia a faccia con un ladro, con ogni probabilità intenzionato ad appropriarsi dell’incasso della serata.

La donna aveva appena caricato in auto i suoi effetti personali, pronta a tornare verso casa a fine servizio, quando dallo specchietto retrovisore ha intercettato un uomo che stava trafficando con il bagagliaio: spaventata, ha subito azionato la chiusura automatica per chiudersi dentro l’auto e proteggersi, ma il malvivente era già riuscito ad aprire il vano posteriore, dal quale ha afferrato un paio di borse per poi scappare a piedi verso un’altra auto, dove lo aspettava un complice.

Con grande sangue freddo, la volontaria è quindi scesa dall’auto, per correre verso il cancello, riuscendo anche a identificare la targa della vettura sulla quale hanno preso il largo i due, elemento che sarà sicuramente prezioso per le indagini delle forze dell’ordine.

Dentro le borse asportate però, non c’erano i soldi dell’incasso, che il segretario provinciale Nicola Dalmonte – da pochi minuti allontanatosi dalla festa – aveva con sè, ma un pc portatile e gli abiti della palestra della signora che ha subìto il furto.