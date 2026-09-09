Colazione letteraria a Brisighella: il 13 settembre la tappa di “Sulla buona Strada”
Farà tappa nel borgo di Brisighella il cartellone di appuntamenti “Sulla buona Strada”, il progetto promosso dall’associazione La Strada del Sangiovese per valorizzare le produzioni enogastronomiche e le eccellenze storico-culturali della provincia di Ravenna. L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Festival dei Libri di Brisighella, curato dall’associazione Equilibri Artefatti, e vedrà il proprio momento centrale nella mattinata di domenica 13 settembre.
A partire dalle 10, i locali dell’Istituto Emiliani ospiteranno l’incontro intitolato “Il buongiorno si legge dal mattino”. La formula dell’appuntamento prevede una colazione letteraria a base di pane, marmellate e prodotti tipici del territorio romagnolo, pensata come spazio di condivisione culturale ed enogastronomica.
Nel corso dell’iniziativa verranno presentati due percorsi enoturistici integrati nella guida ufficiale “Sulla buona strada”. I percorsi mappano i luoghi della provincia di Ravenna resi celebri dalle opere di poeti, scrittori e musicisti legati al territorio. Come elemento di animazione, a tutti i presenti verrà consegnato l’incipit di un volume firmato dagli autori ospiti della rassegna libraria, con l’obiettivo di favorire lo scambio di letture e il confronto tra i partecipanti.
L’appuntamento è aperto al pubblico a titolo gratuito, con disponibilità dei posti fino a esaurimento della capienza della sala. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione anticipata, effettuabile tramite messaggio WhatsApp o contatto telefonico al numero 338 1274770.