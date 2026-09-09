Colazione letteraria a Brisighella: il 13 settembre la tappa di “Sulla buona Strada”

Farà tappa nel borgo di Brisighella il cartellone di appuntamenti “Sulla buona Strada”, il progetto promosso dall’associazione La Strada del Sangiovese per valorizzare le produzioni enogastronomiche e le eccellenze storico-culturali della provincia di Ravenna. L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Festival dei Libri di Brisighella, curato dall’associazione Equilibri Artefatti, e vedrà il proprio momento centrale nella mattinata di domenica 13 settembre.