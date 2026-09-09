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Colazione letteraria a Brisighella: il 13 settembre la tappa di “Sulla buona Strada”

9 settembre 2026 | 11:02
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di V.V.

V.V.

Colazione letteraria a Brisighella: il 13 settembre la tappa di &#8220;Sulla buona Strada&#8221;

Farà tappa nel borgo di Brisighella il cartellone di appuntamenti “Sulla buona Strada”, il progetto promosso dall’associazione La Strada del Sangiovese per valorizzare le produzioni enogastronomiche e le eccellenze storico-culturali della provincia di Ravenna. L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Festival dei Libri di Brisighella, curato dall’associazione Equilibri Artefatti, e vedrà il proprio momento centrale nella mattinata di domenica 13 settembre.

A partire dalle 10, i locali dell’Istituto Emiliani ospiteranno l’incontro intitolato “Il buongiorno si legge dal mattino”. La formula dell’appuntamento prevede una colazione letteraria a base di pane, marmellate e prodotti tipici del territorio romagnolo, pensata come spazio di condivisione culturale ed enogastronomica.

Nel corso dell’iniziativa verranno presentati due percorsi enoturistici integrati nella guida ufficiale “Sulla buona strada”. I percorsi mappano i luoghi della provincia di Ravenna resi celebri dalle opere di poeti, scrittori e musicisti legati al territorio. Come elemento di animazione, a tutti i presenti verrà consegnato l’incipit di un volume firmato dagli autori ospiti della rassegna libraria, con l’obiettivo di favorire lo scambio di letture e il confronto tra i partecipanti.

L’appuntamento è aperto al pubblico a titolo gratuito, con disponibilità dei posti fino a esaurimento della capienza della sala. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione anticipata, effettuabile tramite messaggio WhatsApp o contatto telefonico al numero 338 1274770.