Dante, Ravenna entra nel cuore delle celebrazioni: domenica l’Annuale con la Cerimonia dell’olio

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra Ravenna e Dante Alighieri. Domenica 13 settembre la città celebrerà il 705° anniversario della morte del Poeta, nel cuore della Zona Dantesca, con la tradizionale cerimonia dell’Annuale. Un fine settimana fitto di appuntamenti, tra letture, celebrazioni, visite guidate e momenti istituzionali, che avrà il suo momento centrale nella mattinata di domenica.

Il programma delle celebrazioni, promosso dal Comune di Ravenna e dall’Istituzione biblioteca Classense insieme al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, Fondazione RavennAntica, Albe/Ravenna Teatro, Servizio Turismo del Comune di Ravenna e alle numerose realtà cittadine coinvolte nel Settembre Dantesco, torna così a concentrarsi sui luoghi che custodiscono la memoria del Poeta.

Il weekend dell’Annuale

Le celebrazioni entreranno nel vivo già sabato 12 settembre. Alle 18.30, davanti alla Tomba di Dante, è in programma la lettura di un canto della Divina Commedia affidata alle lettrici e ai lettori che si sono distinti per il loro contributo a L’ora che volge il disìo – Lettura perpetua della Divina Commedia, il progetto che dal 2020 coinvolge quotidianamente cittadini e visitatori nella lettura dell’opera dantesca.

Alle 21, nella Basilica di San Francesco, tornerà invece il tradizionale Dantis Poetae Transitus, la celebrazione dedicata alla morte di Dante, con la partecipazione di Davide Rondoni.

Il giorno successivo sarà quello dell’Annuale. Domenica 13 settembre alle 10, al Teatro Alighieri, è in programma la Prolusione di apertura, affidata quest’anno a Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

La cerimonia proseguirà con uno dei momenti più attesi della giornata. Dal Palazzo della Provincia sarà infatti Fabrizio Gifuni a leggere un Canto della Divina Commedia, preceduto alla Tomba di Dante da un’azione corale a partire dalla Vita Nova. Protagonisti saranno ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori e dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna: un dialogo tra generazioni che rinnova il rapporto della città con il Poeta.

Dopo la Messa di Dante, presieduta dal Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, Padre Carlos Alberto Trovarelli, la mattinata si concluderà con la tradizionale Cerimonia dell’olio, il rito civile che ogni anno rinnova il legame tra Ravenna, Firenze e Dante e richiama davanti alla Tomba cittadini e visitatori.

Nel pomeriggio sarà invece l’associazione Il Cammino di Dante a proporre Dante e San Francesco profeti di pace, con quattro passeggiate guidate dedicate ai riferimenti presenti nelle opere dantesche alla figura del pellegrino e al Giubileo.

Le visite e i luoghi di Dante

Per l’intero fine settimana sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate di Museo e Casa Dante, condotte dalle operatrici culturali della Fondazione RavennAntica, con il percorso Ravenna e Dante: l’ultimo rifugio e la custode della memoria.

Il Servizio Turismo del Comune di Ravenna accompagnerà invece cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi danteschi attraverso itinerari dedicati, tra cui l’esperienza immersiva del Silent Play per due poeti. Dante e Byron a Ravenna.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre, l’ingresso a Museo e Casa Dante sarà inoltre ridotto per tutti.

Il Settembre Dantesco continua

L’Annuale rappresenta il cuore delle celebrazioni, ma il programma dedicato all’eredità del Poeta proseguirà anche nelle settimane successive. Dal 16 settembre prenderà il via il Festival Prospettiva Dante, cinque giornate tra divulgazione, ricerca e arti dello spettacolo.

Il programma continuerà poi con le Letture Classensi e con gli appuntamenti organizzati da A.p.A.I. – Casa dell’Arte in via Salara, fino agli eventi di fine settembre dedicati alla Divina Commedia.

Le iniziative proseguiranno fino alla fine dell’anno, confermando ancora una volta il ruolo di Ravenna come uno dei luoghi centrali della memoria e della lettura contemporanea di Dante.