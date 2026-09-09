Danza sportiva, ripartono i corsi della “You and Me”: a Ravenna open week dal 14 al 18 settembre

Si riaccendono le luci sulla pista della palestra di via Girolamo Rossi 53 a Ravenna. Dopo la pausa estiva, l’associazione “You and Me danza sportiva” è pronta a ripartire con i suoi corsi e propone, dal 14 al 18 settembre, una settimana di prove e presentazione delle attività.

L’open week sarà l’occasione per conoscere le diverse proposte dell’associazione, che da anni porta avanti a Ravenna un’attività rivolta sia a chi vuole avvicinarsi alla danza per passione sia a chi intende praticarla con un approccio più sportivo e agonistico.

I corsi sono rivolti a bambini a partire dai 3 anni, ragazzi e adulti e comprendono diverse discipline legate al ballo e alla danza sportiva.

Accanto all’attività di danza, quest’anno arriva inoltre una nuova proposta dedicata al benessere e alla preparazione fisica, con un coach che seguirà percorsi dedicati alla preparazione atletica, al mantenimento, alla mobilità e alla postura.

L’associazione può contare anche su una componente agonistica consolidata, con i ballerini della “You and Me” protagonisti negli anni di numerose competizioni nazionali e internazionali, sotto la guida degli istruttori Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone.