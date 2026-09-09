Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, dall’11 settembre dieci giorni tra arte, natura e memoria

L’argilla come materia, i calanchi come paesaggio e il cammino come modo per conoscerli. È da questo intreccio che prende forma la quinta edizione del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, il progetto ideato dal Museo Carlo Zauli di Faenza che dall’11 al 20 settembre torna a mettere in relazione arte, natura, cultura e comunità.

Dieci giorni di appuntamenti distribuiti tra Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Imola, con un programma che invita a vivere il territorio non soltanto come spettatori, ma attraversandolo, ascoltandolo e sperimentandolo. Trekking esperienziali, camminate sensoriali e percorsi notturni si alternano a laboratori di ceramica e disegno, teatro, performance, letture e musica.

Il punto di partenza è uno dei paesaggi più caratteristici della Romagna collinare: quello dei calanchi delle argille azzurre, che Leonardo da Vinci aveva già descritto nel celebre Codice Hammer. Un territorio modellato dall’antico mare preistorico, fatto di argille, crinali, vallate e terrazze panoramiche, ma anche di produzioni agricole, storia e luoghi della cultura.

Il Festival prova così a cambiare il modo di guardare questo paesaggio. L’ambiente non è semplicemente lo sfondo nel quale si svolgono gli appuntamenti, ma diventa parte dell’esperienza: si cammina tra i calanchi, si osserva la materia, la si trasforma con le mani, si ascoltano storie e musiche e si incontrano le realtà che abitano questo territorio.

Accanto alla dimensione artistica c’è infatti quella della partecipazione e della convivialità. Cantine, aziende agricole e agriturismi entrano nel programma come luoghi di incontro, affiancando alle attività culturali degustazioni e momenti di condivisione. Un modo per mettere in relazione il paesaggio con le produzioni locali e con le comunità che lo vivono.

Uno dei fili conduttori di questa edizione è anche il rapporto tra arte, ambiente e memoria, con particolare attenzione alle trasformazioni del paesaggio e all’esperienza dell’alluvione. Il Festival propone in questo senso diversi percorsi artistici e partecipativi, nella convinzione che un’esperienza collettiva possa essere trasformata anche in una nuova forma di racconto.

Tra questi c’è Sedimenti, che coinvolge gli artisti Giorgia Severi ed Emidio Galassi nel laboratorio ceramico Terra Emersa, un’esperienza partecipativa che mette insieme argilla e materiali di riciclo.

Anche la musica trova una dimensione particolare nel paesaggio grazie alla collaborazione con la rassegna Recondita Armonia Festival – Note in Natura, che porterà alcuni concerti nei luoghi più rappresentativi dell’area dei calanchi e del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

Il programma non si esaurirà con i dieci giorni di settembre. La ricerca del Festival proseguirà infatti in autunno con altri due appuntamenti.

Domenica 11 ottobre, alle Manifatture Sottosasso, Primitivo Interiore proporrà una giornata dedicata alla ceramica primitiva contemporanea. Il pubblico sarà coinvolto nella creazione collettiva di un’opera, dalla modellazione fino alla cottura finale, insieme a un incontro di mindfulness e a un trekking tra i calanchi.

Il 18 ottobre, invece, sarà il momento della restituzione del progetto Sedimenti: verrà inaugurata l’opera collettiva nata durante il laboratorio Terra Emersa con Emidio Galassi e si terrà la performance conclusiva del laboratorio Il Guado, a cura di Menoventi.

Il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre si propone dunque ancora una volta come un progetto culturale diffuso, capace di spostare l’attenzione dal semplice evento al rapporto con un territorio. Una manifestazione nella quale l’argilla, elemento identitario di queste colline e materia al centro della ricerca di Carlo Zauli, diventa il punto di incontro tra arte e natura, memoria e contemporaneità.