Interruzione programmata del servizio idrico a Massa Lombarda: le informazioni utili e le utenze coinvolte

Un intervento di manutenzione e efficientamento della rete idrica comunale determinerà una temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua nella mattinata di venerdì 11 settembre a Massa Lombarda. Il Gruppo Hera ha programmato le operazioni di cantiere lungo via Palmiera (Strada Provinciale 117), dove i tecnici saranno operativi nella fascia oraria compresa tra le 6:30 e le 12:30.