lavori all'acquedotto|
Interruzione programmata del servizio idrico a Massa Lombarda: le informazioni utili e le utenze coinvolte
Un intervento di manutenzione e efficientamento della rete idrica comunale determinerà una temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua nella mattinata di venerdì 11 settembre a Massa Lombarda. Il Gruppo Hera ha programmato le operazioni di cantiere lungo via Palmiera (Strada Provinciale 117), dove i tecnici saranno operativi nella fascia oraria compresa tra le 6:30 e le 12:30.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il flusso idrico verrà interrotto alle utenze situate in via Palmiera, nel tratto che si estende dall’intersezione con via Argine San Paolo fino all’innesto con via Selice, e agli immobili presenti in via Maestri del Lavoro. La Multiutility ha già provveduto ad avvisare i residenti coinvolti tramite il servizio gratuito di notifica via SMS dedicato alle interruzioni programmate.
Al termine del cantiere e con la riattivazione della condotta potrebbero verificarsi temporanee variazioni nelle condizioni dell’erogazione, come cali di pressione o lievi alterazioni della trasparenza dell’acqua. La multiutility precisa che tali fenomeni momentanei non pregiudicano la potabilità della risorsa e consiglia agli utenti di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino al ripristino della normale limpidezza. Qualora dovessero subentrare imprevisti tecnici di forza maggiore, le attività di cantiere verranno rinviate e riprogrammate.