La Romagna capitale dello sport: da MotoGP e Ironman al Memorial Pantani, tutti gli eventi di settembre

Il mese di settembre porta nelle province romagnole un calendario particolarmente ricco di appuntamenti sportivi, caratterizzato da manifestazioni capaci di richiamare atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Motori, ciclismo, triathlon, corsa, vela e attività dedicate al benessere si alterneranno nell’arco dell’intero mese, coinvolgendo la costa, le città e l’entroterra.

A coronare la programmazione sarà la Wellness Week, giunta alla sua undicesima edizione e promossa da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna dal 23 al 30 settembre, in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport. Non si tratterà di un singolo evento, ma di una settimana diffusa sul territorio con iniziative dedicate a sport, fitness, movimento all’aria aperta, sana alimentazione e cultura wellness per tutte le fasce d’età, dai bambini alla popolazione anziana.

Provincia di Forlì-Cesena: ciclismo professionistico, Maratona Alzheimer e gravel

Cesenatico si conferma tra i centri principali della stagione. Sabato 12 settembre tornerà il Memorial Marco Pantani, gara ciclistica professionistica di 195 chilometri che si snoderà tra Cesenatico e l’entroterra cesenate, con cinque passaggi sul circuito di Cesena-Diolaguardia, il superamento del GPM e quattro giri del circuito cittadino prima dell’arrivo in viale Carducci.

Il 12 e 13 settembre Cesenatico sarà inoltre il punto d’arrivo della Maratona Alzheimer. Domenica 13 settembre, alle 8:00, da piazza del Popolo a Cesena prenderà il via la Mezza Maratona Alzheimer (gara competitiva FIDAL) con traguardo al Parco di Levante di Cesenatico. Alle 8:30, dallo stadio Manuzzi di Cesena, partirà la Grande Marcia Alzheimer di 16 chilometri, affiancata dalla Piccola Marcia di 8 chilometri e dalla Mini Marcia di 2 chilometri con partenza da piazza Andrea Costa a Cesenatico.

Il 19 e 20 settembre, Santa Sofia e le Foreste Casentinesi ospiteranno “Unpaved Roads”, evento dedicato al mondo gravel, MTB ed e-MTB con base al Parco della Resistenza. Domenica 20 settembre i partecipanti potranno scegliere tra due tracciati: uno di 72 chilometri con 1.860 metri di dislivello positivo e uno di 43 chilometri con 1.150 metri di dislivello, all’interno di un fine settimana che vedrà anche la concomitanza con la Sagra del Tortello alla Lastra.

Provincia di Ravenna: il grande polo del triathlon a Cervia

Nel Ravennate, l’evento centrale sarà IRONMAN Italy Emilia-Romagna. Dal 17 al 20 settembre Cervia accoglierà atleti da tutto il mondo per la prova sulla distanza completa, che prevede 3,8 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e la maratona finale di 42,2 chilometri.

Il programma del weekend comprende anche l’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna (sulla mezza distanza), il 5150 Cervia Triathlon (su distanza olimpica) e le iniziative collaterali Night Run e Ironkids, coinvolgendo un vasto territorio attraverso i percorsi ciclistici e podistici. Il rapporto tra Cervia e la disciplina proseguirà il weekend successivo, il 26 e 27 settembre, quando la città ospiterà il Campionato Italiano di Triathlon Sprint.

Provincia di Rimini: dalla MotoGP alla Transitalia Marathon

L’appuntamento di maggiore richiamo per il territorio riminese è il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’11 al 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il weekend del Motomondiale porterà in pista i protagonisti di MotoGP, Moto2 e Moto3, coinvolgendo anche le località della Riviera con eventi collaterali. A Rimini, il programma legato alla Riders’ Land comprende il MotoGP FIBA 3×3 del 9 settembre e la Red Bull Riders’ Night dell’11 settembre sul lungomare.

Sempre dall’11 al 13 settembre, Coriano ospiterà la Romagna Challenge, manifestazione motociclistica non competitiva. Piazza Don Minzoni sarà il villaggio dell’evento: venerdì sono previsti gli accrediti, la consegna del Travel Quiz Book e il briefing, mentre sabato e domenica i partecipanti partiranno alle 8:30 alla scoperta di strade secondarie, colline e borghi, affrontando quiz, indizi e missioni fotografiche lungo il percorso.