Luca Parenti vince il Trofeo Oremplast di Massa Lombarda: battuto Taddia in finale

Era il favorito della vigilia e ha rispettato il pronostico. Luca Parenti ha conquistato il 23° Trofeo Oremplast – 3° Memorial Oreste Pagani, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con un montepremi di 5 mila euro, concluso martedì sera dopo due settimane di incontri.

Il 23enne modenese del Club La Meridiana, prima testa di serie del tabellone, ha superato in finale Leonardo Taddia con il punteggio di 6-4, 6-3. Parenti succede nell’albo d’oro a Stefano Baldoni, vincitore delle tre precedenti edizioni e finalista proprio contro il modenese nel 2024.

Per arrivare all’ultimo atto Parenti aveva eliminato nei quarti il forlivese Jamal Urgese, imponendosi 6-3, e in semifinale l’argentino Juan Bautista Otegui, battuto in rimonta per 2-6, 6-1, 6-0. Taddia, sesta testa di serie e già vincitore del torneo nel 2021, aveva invece raggiunto la finale superando in semifinale Pietro Ricci, portacolori del Circolo Tennis Massa Lombarda, al termine di una sfida combattuta: 2-6, 6-3, 7-6(4).

Sono stati 73 gli iscritti alla competizione, dedicata anche alla memoria di Oreste Pagani, fondatore della Oremplast e figura importante per la realtà cittadina, scomparso nell’ottobre 2023.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, Giancarlo Pagani, direttore commerciale Oremplast, Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis, ed Ennio Falzoni, presidente della Pro Loco.

Per il Circolo Tennis Massa Lombarda l’attività prosegue ora con i giovani. Nel fine settimana Under 14 e Under 16 maschili saranno impegnate nella Fase di Macroarea Centro Nord, che mette in palio l’accesso alle Finali Nazionali, in programma dal 18 al 20 settembre.

L’Under 14, forte del terzo posto regionale, sarà in campo all’At Giuseppucci Macerata: sabato 12 settembre affronterà il Tc Sinalunga. La squadra è composta da Riccardo Briganti, Noè Baldini, Elia Naldi, Cesare Biondi, Robert Cadar e Alessandro Teodorani, con Andrea Zini capitano e nuovo direttore tecnico del club.