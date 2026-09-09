Occupazione femminile e conciliazione vita-lavoro: dalla Regione un bando da 1,6 milioni

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Favorire l’occupazione femminile, rafforzare l’indipendenza economica delle donne e sostenerne lo sviluppo professionale, anche attraverso il lavoro autonomo e l’avvio di attività imprenditoriali. Ma anche incentivare iniziative di welfare aziendale e di comunità capaci di migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavoro.

Sono queste le finalità del nuovo bando biennale della Regione Emilia-Romagna, approvato dalla Giunta nell’ultima seduta. Per il periodo 2027-2028 sono stati stanziati complessivamente 1,6 milioni di euro, suddivisi in 800mila euro per ciascuna annualità.

“Una comunità più equa e più inclusiva vede le donne protagoniste nel mondo del lavoro- sottolinea l’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni-. E questo grazie anche a interventi come quelli che il bando della Regione sostiene. Siamo impegnati da tempo a promuovere il lavoro femminile perché è inaccettabile un gap ancora così profondo, sia in termini di occupazione che di retribuzione. Questo nuovo bando si inserisce in una strategia regionale più ampia, che interviene su più livelli: dalla promozione delle pari opportunità alla prevenzione e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, dal sostegno alle persone in condizioni di fragilità alla costruzione di condizioni che permettano alle donne di entrare e restare nel mercato del lavoro, sviluppare pienamente i propri percorsi professionali e conciliare responsabilità lavorative, familiari e di cura”.

Il bando, un impegno che continua

Il bando si inserisce nell’ambito della legge regionale n. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” e intende rafforzare le politiche regionali a favore dell’occupazione femminile, dell’autonomia economica delle donne e della conciliazione tra responsabilità professionali, familiari e di cura.

La Regione prosegue così il percorso avviato negli anni scorsi, che nel biennio 2025-2026 ha visto il finanziamento di 58 progetti promossi da Enti locali e Terzo settore, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, per sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale. A questi si affiancano i 103 progetti finanziati con 2,7 milioni di euro attraverso il bando regionale rivolto alla promozione delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

Chi può fare domanda e i progetti ammessi al finanziamento

Possono presentare domanda gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, in forma singola o associata, gli enti del Terzo settore iscritti al Runts nelle sezioni Organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e altri enti del Terzo settore, in possesso dei requisiti previsti dal bando.

I progetti finanziati devono essere realizzati nel territorio regionale. Particolare rilevanza viene attribuita a quelli realizzati attraverso partenariati e reti territoriali che coinvolgano soggetti pubblici e privati, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, università e soggetti del Terzo settore, nella consapevolezza che le politiche per la parità e l’occupazione femminile producono risultati più efficaci quando sono costruite attraverso la collaborazione tra attori diversi del territorio.

I progetti ammessi al finanziamento devono favorire l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera, il lavoro autonomo e l’imprenditorialità femminile, promuovendo l’empowerment, lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione del talento delle donne. Inoltre, il bando sostiene azioni rivolte a donne che vivono condizioni di fragilità sociale, economica e occupazionale, comprese le vittime di violenza, nonché interventi finalizzati alla diffusione della parità di genere nel mondo del lavoro, alla riduzione dei divari di genere e alla promozione della certificazione della parità di genere.

Il bando sostiene, infine, progetti di welfare aziendale e welfare di comunità per favorire la conciliazione tra vita, lavoro e cura, migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere modelli organizzativi più inclusivi e innovativi.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata per via telematica dalle ore 10 del 13 ottobre 2026 ed entro le ore 13 del 13 novembre 2026. Sul sito della Regione Pari opportunità a questo link tutti gli approfondimenti utili.