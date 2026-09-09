Ravenna. Comitato Croce Rossa Italiana promuove un corso di formazione per volontari
Il Comitato Croce Rossa Italiana di Ravenna a partire dal 2 ottobre prevede l’avvio di un corso base di formazione per volontari con lo scopo di porre il futuro volontario in condizione di conoscere le proprie responsabilità all’interno dell’Associazione nonché le principali attività svolte dalla CRI a carattere internazionale, nazionale e locale.
Il corso comprende n. 8 lezioni per un totale di 20 ore suddivise in alcune giornate, come indicate da calendario nel programma di massima in orario serale ed esame finale.
Il corso offre l’opportunità di conoscere la storia, i principi e i campi di intervento dell’Associazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché l’acquisizione di capacità per porre in essere i gesti salvavita in caso di necessità.
Le lezioni si svolgeranno in orario serale (ore 20.00) presso la sede di Via Guaccimanni, 19 a Ravenna.
Scadenza iscrizioni 1° ottobre 2026
Per informazioni e iscrizioni vedere il sito: www.gaia.cri.it e contatto mail: ravenna@cri.it