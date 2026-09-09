Ravenna. Via Marabina, Fiumi uniti: dal 15 settembre chiuso tratto per consentire lavori adeguamento ponte

Il tratto sarà chiuso al transito a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, per tutta la prima fase dei lavori, ovvero fino al 16 ottobre.

Durante la chiusura i veicoli provenienti da Lido di Dante, ad esclusione di cicli e motocicli, dovranno percorrere via Flotta Romana, immettersi sulla SS67 via Classicana e utilizzare lo svincolo di Porto Fuori come itinerario alternativo per tutte le direzioni di marcia.

Invece i veicoli provenienti da Ravenna, ad esclusione di cicli e motocicli, dovranno percorrere via Montebello immettersi sulla SS67 via Classicana e utilizzare lo svincolo di Classe.

Cicli e motocicli potranno utilizzare viale Manzoni (ponte Bailey sui Fiumi Uniti).