Lavori in corso|
Ravenna. Via Marabina, Fiumi uniti: dal 15 settembre chiuso tratto per consentire lavori adeguamento ponte
A partire dal 15 settembre il tratto di via Marabina, compreso tra l’intersezione con via Flotta Romana e l’intersezione con via Montebello verrà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento del ponte sui Fiumi Uniti a cura di Anas.
Il tratto sarà chiuso al transito a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, per tutta la prima fase dei lavori, ovvero fino al 16 ottobre.
Durante la chiusura i veicoli provenienti da Lido di Dante, ad esclusione di cicli e motocicli, dovranno percorrere via Flotta Romana, immettersi sulla SS67 via Classicana e utilizzare lo svincolo di Porto Fuori come itinerario alternativo per tutte le direzioni di marcia.
Invece i veicoli provenienti da Ravenna, ad esclusione di cicli e motocicli, dovranno percorrere via Montebello immettersi sulla SS67 via Classicana e utilizzare lo svincolo di Classe.
Cicli e motocicli potranno utilizzare viale Manzoni (ponte Bailey sui Fiumi Uniti).
A partire dal 17 ottobre e fino alla fine dei lavori, prevista per fine gennaio, è invece previsto il restringimento della carreggiata, senso unico alternato, divieto di sosta e limite di velocità 30 km/h.
Le deviazioni del trasporto pubblico locale saranno pubblicate sul sito di Start Romagna: https://www.startromagna.it/