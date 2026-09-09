Viola più volte il divieto di avvicinamento alla ex: 42enne ai domiciliari
Era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna, con braccialetto elettronico, ma avrebbe violato più volte la misura. Per questo il Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 42enne cittadino peruviano, indagato per lesioni personali aggravate nei confronti della ex.
Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato, attraverso il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna.
L’uomo era stato sottoposto nel maggio scorso al divieto di avvicinarsi a meno di 900 metri dalla donna e dalla sua abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto riferito dalla Questura, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre avrebbe fatto ingresso in diverse occasioni nell’area a lui interdetta. Inoltre, sempre nel mese di settembre, avrebbe più volte evitato consapevolmente di portare con sé il dispositivo elettronico, interrompendo così il collegamento con la sala operativa della Questura e facendo scattare l’allarme. In alcune circostanze, inoltre, non avrebbe risposto alle chiamate degli operatori o avrebbe fornito spiegazioni ritenute non attendibili.
Alla luce delle reiterate violazioni contestate, l’Autorità giudiziaria ha quindi sostituito la precedente misura con gli arresti domiciliari presso la sua abitazione, sempre con l’utilizzo del braccialetto elettronico.