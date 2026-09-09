Viola più volte il divieto di avvicinamento alla ex: 42enne ai domiciliari

Era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna , con braccialetto elettronico, ma avrebbe violato più volte la misura. Per questo il Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 42enne cittadino peruviano, indagato per lesioni personali aggravate nei confronti della ex.

L’uomo era stato sottoposto nel maggio scorso al divieto di avvicinarsi a meno di 900 metri dalla donna e dalla sua abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto riferito dalla Questura, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre avrebbe fatto ingresso in diverse occasioni nell’area a lui interdetta. Inoltre, sempre nel mese di settembre, avrebbe più volte evitato consapevolmente di portare con sé il dispositivo elettronico, interrompendo così il collegamento con la sala operativa della Questura e facendo scattare l’allarme. In alcune circostanze, inoltre, non avrebbe risposto alle chiamate degli operatori o avrebbe fornito spiegazioni ritenute non attendibili.