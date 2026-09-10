A Zattaglia il ricordo la Liberazione e il sacrificio dei 242 caduti del Gruppo di Combattimento Friuli

Domenica 13 settembre la frazione di Zattaglia ospiterà le celebrazioni solenni per l’81° Anniversario della Liberazione. Le commemorazioni si svolgeranno presso il Campo della Memoria per rendere omaggio ai 242 caduti del Gruppo di Combattimento “Friuli”, soldati dell’esercito regolare italiano che nell’inverno tra il 1944 e il 1945 combatterono lungo la Linea Gotica e sul fronte del Senio per la liberazione del territorio dal nazifascismo.

L’iniziativa è promossa dalle Amministrazioni comunali di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme in collaborazione con l’Associazione Nazionale Reduci della “Friuli” e con i reparti militari “Friuli”.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 10 con la deposizione delle corone d’alloro e la cerimonia dell’alzabandiera, a cui seguirà il solenne momento degli Onori ai Caduti.

Nel corso del momento commemorativo verranno ricordati i militari del Gruppo di Combattimento Friuli, la Brigata Aeromobile Friuli, gli operatori impegnati nella Missione Antica Babilonia, i soldati del 66° Reggimento Aeromobile Trieste operanti in Afghanistan e i componenti della Brigata Ebraica. La giornata proseguirà con la celebrazione della funzione religiosa e si concluderà con gli interventi istituzionali da parte delle autorità intervenute.

Tra l’autunno del 1944 e la primavera del 1945, la valle del Sintria e la zona di Zattaglia si trovarono al centro degli scontri legati alla Linea Gotica e alla successiva offensiva sul fiume Senio. Nel settembre del 1944 le alture strategiche di Monte Battaglia e Monte Carnevale videro aspri combattimenti tra le truppe anglo-americane, affiancate dai partigiani locali, e i reparti della Wehrmacht.

Durante il tragico inverno 1944-1945, la linea del fronte si attestò sui fiumi della pianura e sulle colline faentine, trasformando l’area di Zattaglia in una retrovia operativa presidiata dalle forze cobelligeranti dell’VIII Armata britannica. Nell’aprile del 1945, con la grande offensiva finale, le truppe del Gruppo di Combattimento “Friuli” operarono azioni di pattugliamento, sminamento e sfondamento delle difese tedesche per aprire la strada verso Imola e Bologna.